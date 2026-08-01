Patna News: सुरक्षा के लिए बीडीओ के संघ ने सरकार से लगाई गुहार
Patna News: नीट छात्र आंदोलन के दौरान बीडीओ दृष्टि पाठक और रिविलगंज के बीडीओ रितेश कुमार सिंह के घायल होने के बाद बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने सरकार की उदासीनता पर नाराजगी जताई है। संघ ने मांग की है कि बीडीओ को सुरक्षा दी जाए और सेवा संरचना में सुधार होने चाहिए।
Patna News: नीट छात्र आंदोलन के दौरान छपरा सदर के बीडीओ दृष्टि पाठक और रिविलगंज के बीडीओ रितेश कुमार सिंह के घायल होने के बाद सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं करने पर संघ ने नाराजगी जाहिर की है। बिहार ग्रामीण विकास सेवा संघ ने मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने अनुरोध किया है कि पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से सरकार वार्ता करे। ऐसा नहीं होने पर संघ कोई भी निर्णय लेने को बाध्य होगा। संघ के अध्यक्ष प्रशांत कुमार और महासचिव लाल बाबू पासवान की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त घटना के पांच दिन बीतने बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार के इस उदासीनता से ग्रामीण विकास सेवा संवर्ग के सदस्यों का मनोबल गिरा है। यह धारणा बन रही है कि सरकार विभिन्न विभागों के कार्यों का निष्पादन, विधि व्यवस्था संधारण, निर्वाचन एवं विशेष अभियानों में आशा करती है कि बीडीओ सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर सफलतापूर्वक कार्यों का निष्पादन करें। लेकिन जब संघ के सदस्यों के हितों, अधिकारों व सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों की बात आती है तो उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। घटना के विरोध में बीडीओ अभी भी काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं.
संघ की प्रमुख मांगें
सभी बीडीओ को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए
ग्रामीण विकास सेवा राज्य सेवा संवर्ग घोषित हो
सेवा संरचना में सुधार हो ताकि पदोन्नति हो सके
सामान्य प्रश्न
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