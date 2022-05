आपदाओं से कम नुकसान के लिए सरकार कृतसंकल्प: डॉ. उदयकांत

दूसरे दिन एएन कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एसपी शाही भी शिरकत किए। उन्होंने अगले साल कार्यक्रम को विस्तृत और व्यापक करने का बीड़ा उठाया। कार्यक्रम के दूसरे और अंतिम दिन चार तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया।

इस खबर को सुनें