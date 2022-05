जीनियस फ्यूचर पब्लिक स्कूल ने जीता कराटे प्रतियोगिता का खिताब

इस अवसर पर एलएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर अवध किशोर प्रसाद, रविंद्र मोहन समेत प्रतिभागी बच्चों के अभिभावक व स्कूल के बच्चे मौजूद रहे। समारोह के मुख्य अतिथि पटना जिला खेल पदाधिकारी संजय कुमार रहे।

इस खबर को सुनें