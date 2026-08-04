Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Patna News: डीवाई पाटिल कुशल प्रशासक थे : प्रेम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

Patna News: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डॉ. डीवाई पाटिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि डॉ. डीवाई पाटिल एक मह

Patna News: डीवाई पाटिल कुशल प्रशासक थे : प्रेम

Patna News: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डॉ. डीवाई पाटिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि डॉ. डीवाई पाटिल एक महान शिक्षाविद् और कुशल प्रशासक थे, जिन्होंने अपने जीवनकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों ने देश भर के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार के राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल राज्य के शैक्षणिक और प्रशासनिक विकास के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा।

ये भी पढ़ें:बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल का निधन
ये भी पढ़ें:डीवाई पाटिल का निधन अपूरणीय क्षति : राज्यपाल
ये भी पढ़ें:पूर्व राज्यपाल डॉ. डी. वाई. पाटिल का निधन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Patna Latest News Patna News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।