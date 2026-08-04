Patna News: डीवाई पाटिल कुशल प्रशासक थे : प्रेम
Patna News: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डॉ. डीवाई पाटिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि डॉ. डीवाई पाटिल एक मह
Patna News: विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डॉ. डीवाई पाटिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि डॉ. डीवाई पाटिल एक महान शिक्षाविद् और कुशल प्रशासक थे, जिन्होंने अपने जीवनकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों ने देश भर के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिहार के राज्यपाल के रूप में उनका कार्यकाल राज्य के शैक्षणिक और प्रशासनिक विकास के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें