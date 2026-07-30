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Patna News: डेंगू के दो और मरीज मिले, जुलाई में आंकड़ा 23 पहुंचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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Patna News: राजधानी में डेंगू के 23 नए मरीज मिले हैं, जिससे कुल संख्या 69 हो गई है। राहत की बात है कि पिछले सात महीनों में कोई मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग और लार्वा रोधी दवा के छिड़काव का अभियान तेज किया है। अगस्त और सितंबर के महीने संक्रमण के लिए सबसे संवेदनशील माने जाते हैं।

Patna News: डेंगू के दो और मरीज मिले, जुलाई में आंकड़ा 23 पहुंचा

Patna News: राजधानी में गुरुवार को डेंगू के दो नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जुलाई में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। वहीं इस वर्ष अब तक कुल 69 लोग डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। राहत की बात यह है कि पिछले सात महीनों में डेंगू से किसी की मौत नहीं हुई है। संक्रमण की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने फॉगिंग और लार्वा रोधी दवा के छिड़काव का अभियान तेज कर दिया है। जनवरी से जून तक जिले में डेंगू के केवल 45 मामले सामने आए थे, जबकि जुलाई में ही 23 नए मरीज मिले हैं।

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स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार अगस्त और सितंबर डेंगू संक्रमण के लिहाज से सबसे संवेदनशील महीने माने जाते हैं। इस दौरान मामलों में बढ़ोतरी की आशंका रहती है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 30 जुलाई तक पटना में डेंगू के 69 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। संभावित मरीजों के उपचार के लिए पीएमसीएच में 20 बेड का विशेष वार्ड भी तैयार किया गया है।

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