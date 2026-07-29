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Patna News: एएन कॉलेज : चार तक चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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Patna News: एएन कॉलेज में चार अगस्त तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होंगी। मतगणना के चलते कॉलेज परिसर में सभी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है ताकि कक्षाएं बाधित न हों। प्राचार्या ने बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगाई है।

Patna News: एएन कॉलेज : चार तक चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं

Patna News: एएन कॉलेज में चार अगस्त तक ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। कॉलेज परिसर में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना होगी। चुनाव बाद ईवीएम रखे जाएंगे। ऐसे में निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक कॉलेज परिसर में शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं व अन्य लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर कॉलेज प्रशासन से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया है। प्राचार्या प्रो. रत्ना अमृत ने इसके लिए आदेश जारी किया है। कक्षाएं बाधित न हो और सिलेबस समय से पूरा हो इसके लिए शिक्षकों को अपने स्तर से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करनी होंगी। मतगणना 3 अगस्त को निर्धारित है, जिसके चलते चार अगस्त तक कॉलेज में कोई प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधि संभव नहीं होगी।

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प्राचार्या ने शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़कर न जाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।

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