Patna News: एएन कॉलेज : चार तक चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं
Patna News: एएन कॉलेज में चार अगस्त तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होंगी। मतगणना के चलते कॉलेज परिसर में सभी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया गया है ताकि कक्षाएं बाधित न हों। प्राचार्या ने बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर भी रोक लगाई है।
Patna News: एएन कॉलेज में चार अगस्त तक ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी। कॉलेज परिसर में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना होगी। चुनाव बाद ईवीएम रखे जाएंगे। ऐसे में निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक कॉलेज परिसर में शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं व अन्य लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर कॉलेज प्रशासन से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया है। प्राचार्या प्रो. रत्ना अमृत ने इसके लिए आदेश जारी किया है। कक्षाएं बाधित न हो और सिलेबस समय से पूरा हो इसके लिए शिक्षकों को अपने स्तर से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करनी होंगी। मतगणना 3 अगस्त को निर्धारित है, जिसके चलते चार अगस्त तक कॉलेज में कोई प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधि संभव नहीं होगी।
प्राचार्या ने शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़कर न जाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।