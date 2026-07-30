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Patna News: वाहन चेकिंग के दौरान वाहन से 1.17 लाख पकड़ा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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Patna News: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान शहर में वाहन जांच अभियान चलाया गया। पीरबहोर थाना क्षेत्र में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से 1 लाख 17 हजार रुपये बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि यह राशि मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए ले जाई जा रही थी। जांच जारी है।

Patna News: वाहन चेकिंग के दौरान वाहन से 1.17 लाख पकड़ा

Patna News: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान गुरुवार को शहर में जगह-जगह वाहन जांच अभियान चलाया गया। इसी क्रम में पीरबहोर थाना क्षेत्र के भवर पोखर पशु अस्पताल के पास एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से एक लाख 17 हजार रुपये बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिली थी कि मतदाताओं को प्रलोभन देने के उद्देश्य से वाहनों के माध्यम से नगद राशि ले जाई जा सकती है। इसी के मद्देनजर शहर के विभिन्न चौक-चौराहों पर सघन जांच की व्यवस्था की गई थी। बरामद राशि कहां ले जाई जा रही थी, इसकी जांच की जा रही है। जिस व्यक्ति की गाड़ी से रुपये बरामद हुए हैं, उसने स्वयं को जमीन कारोबारी बताया है।

उसका कहना है कि वह निजी कार्य से रुपये लेकर जा रहा था तथा वह रामकृष्णानगर का निवासी है। फिलहाल पुलिस ने राशि को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है।

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