Patna News: आरकेडी कॉलेज : नशा मुक्त भारत बनाने को प्रेरित हुए स्वयंसेवक
Patna News: राम कृष्ण द्वारिका कॉलेज, कंकड़बाग में एनएसएस इकाई द्वारा नशा मुक्ति दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्या डॉ. सीता सिन्हा ने स्वयंसेवकों को नशामुक्त भारत के लिए प्रेरित किया। शिक्षकों ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभाव और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।
Patna News: राम कृष्ण द्वारिका कॉलेज, कंकड़बाग में सोमवार को एनएसएस इकाई द्वारा नशा मुक्ति दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। अध्यक्षता करते हुए प्राचार्या डॉ. सीता सिन्हा ने स्वयंसेवकों को समाजहित में सेवा एवं नशामुक्त भारत निर्माण के लिए प्रेरित किया। संचालन एनएसएस कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ. केके राय के मार्गदर्शन में हुआ। इसके बाद उपस्थित शिक्षक डॉ. मुकेश कुमार राय, डॉ. आशीष रंजन, डॉ. प्रशांत कुमार, डॉ. रंजन कुमार, डॉ. सुबोध चौधरी, डॉ. नवीन कुमार, डॉ. चित्रलेखा कुमारी एवं डॉ. हरजीत कुमार ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया।
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