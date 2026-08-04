Patna News: ऑटो गिरोह ने दो दिनों में दो रेल यात्रियों की सोने की चेन उड़ाई

Patna News: राजेन्द्र नगर टर्मिनल के पास ऑटो गिरोह लगातार रेल यात्रियों को निशाना बना रहा है। ताजा मामले में ऑटो गिरोह के बदमाशों ने दो दिनों में दो रेल यात्रियों को ऑटो में बिठाकर उनकी चेन उड़ा ली। दोनों मामले में बदमाश वारदात को अंजाम दे चिरैयाटांड़ पुल के पास पीड़ितों को उतारकर फरार होने में सफल हो गए। आशंका है कि दोनों घटना को एक ही गिरोह के बदमाशों ने अंजाम दिया है। उधर पीड़ितों की शिकायत पर जक्कनपुर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि बदमाशों की पहचान के लिए पुलिस घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

मूल रूप से साहेबगंज के रहने वाले करण चौधरी कोलकाता में कार्यरत हैं। बताया जाता है कि पटना में उनके एक रिश्तेदार के घर पर समारोह था। उस कार्यक्रम में हिस्सा लेन के लिए करण चौधरी रविवार की सुबह कोलकाता से ट्रेन से राजेन्द्र नगर टर्मिनल आए थे। राजेन्द्र नगर टर्मिनल पर उतरकर पुनाईचक जाने के लिए वे एक ऑटो में सवार हुए थे। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि ऑटो में चालक सहित छह लोग सवार थे। कुछ दूर आगे जाते ही ऑटो चालक ने टायर में हवा कम होने की बात कही और आगे की सीट पर बैठे एक यात्री को पीछे भेज दिया। बैठने के दौरान धक्का के दौरान बदमाशों ने करण के गले से सोने की चेन उड़ा ली। जैसे ही ऑटो करबिगहिया के तरफ चिरैयाटांड़ पुल के पास पहुंचा चालक ने ऑटो में आग लगने की अफवाह उड़ा पीड़ित यात्री को नीचे उड़ा दिया। जबकि अन्य ऑटो में बैठे रहे। बाद में चालक ऑटो लेकर तेजी से फरार हो गया। कुछ समय बाद सोने की चेन गायब होने का अहसास होने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत जक्कनपुर थाना में की। उक्त चेन की कीमत करीब दो लाख रुपए है। सोमवार को भी ऑटो गिरोह द्वारा चिरैयाटांड़ पुल के समीप एक अन्य रेल यात्री की चेन उड़ाने की घटना घटी। पुलिस को शक है कि एक ही ऑटो गिरोह ने दोनों वारदात की है। पुलिस ऑटो गिरोह की तलाश में जुटी हुई है।