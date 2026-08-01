Patna News: सिमुलतला आवासीय विद्यालय में नामांकन को कल से आवेदन
Patna News: सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छठी कक्षा में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क तीन से 18 अगस्त तक जमा किया जा सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा
Patna News: सिमुलतला आवासीय विद्यालय के छठी कक्षा में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क तीन से 18 अगस्त तक जमा किया जा सकता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई के कक्षा छह सत्र 2027-28 में नामांकन के लिए शनिवार को अधिसूचना जारी हो गई। कक्षा छह में कुल 120 सीटों पर नामांकन होगा, जिसमें 60 छात्र और 60 छात्राओं की सीटें निर्धारित है। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने एवं शुल्क जमा करने के लिए वेबसाइट https://biharsimultala.com के माध्यम से किया जायेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम ने बताया कि परीक्षा दो चरणों में होगी।
पहले चरण में प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में कुल 150 अंकों के लिए 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि ढाई घंटे की होगी। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी ही मुख्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि मुख्य प्रवेश परीक्षा दो पाली में होगी। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर बिहार सरकार द्वारा पांचवी कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। मुख्य परीक्षा पटना जिला मुख्यालय के परीक्षा केंद्रों पर होगी। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में होगा। मुख्य प्रवेश परीक्षा दिसंबर में होगी।
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