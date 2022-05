सलीम मर्चेंट के साथ दिखेंगी अक्षरा सिंह, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल

अक्षरा ने तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। बादशाह जैसे कलाकार के साथ काम करने के बाद टिप्स और टी-सीरिज के साथ प्रोजेक्ट्स इस बात को दर्शाता है कि अक्षरा सिंह के मुकाबले में भी यहां कोई नहीं है।

इस खबर को सुनें