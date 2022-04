रामनवमी पर कंकड़बाग से निकलेगी भव्य शोभायात्रा

उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रभु श्री राम जन्मोत्सव भव्य व आकर्षक रूप से मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल को कंकड़बाग के अशोक नगर रोड नंबर 1 चौराहा से भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी।

पटना हिन्दुस्तान Malay Ojha Fri, 08 Apr 2022 12:46 PM

