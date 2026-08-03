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प्रशांत किशोर को दो हार के बाद बांकीपुर उपचुनाव में मिली पहली जीत

By Shubham Sharma
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बड़ी बात यह है कि बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा न सिर्फ प्रशांत किशोर की अपनी पहली जीत है, बल्कि उनकी पार्टी जन सुराज की चुनावी जीत का खाता भी इसी से खुला है।

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बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने शुरू से ही मुकाबले को प्रतीकात्मक लड़ाई बना दिया।

बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर उपचुनाव एक ऐसी सफलता बन कर सामने आया है, जिसे वे अपनी पहली बड़ी चुनावी जीत के तौर पर पेश कर सकते हैं। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत उनके लिए सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक असफलताओं के बाद पहली बड़ी चुनावी सफलता होगी।

2024 में चार सीटों पर हुए उपचुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव- दोनों ही बार पीके की जन सुराज को करारी शिकस्त मिली। बड़ी बात यह है कि बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा न सिर्फ प्रशांत किशोर की अपनी पहली जीत है, बल्कि उनकी पार्टी जन सुराज की चुनावी जीत का खाता भी इसी से खुला है।

बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर ने खूब हवा बनाई। उन्होंने यह संकेत दिए थे कि अगर वह चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो वह एक सुरक्षित सीट और एक चैलेंजिंग सीट यानी दो सीटों- जैसे राघोपुर और करगहर से चुनाव लड़ने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, बाद में उन्होंने किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया।

इसके बाद जन सुराज ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। इस चुनाव में जन सुराज को 3.47% यानी कुल 16,77,583 वोट मिले। फिर भी उसके खाते में एक भी सीट नहीं गई, कुछ सीटों पर तो उसके उम्मीदवार नोटा से भी पीछे रहे।

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शुरुआत में प्रशांत किशोर ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पांच सीटों पर उम्मीदवारों ने आखिरी समय में नाम वापस ले लिया, जिसके चलते पार्टी को 238 सीटों पर ही चुनाव लड़ना पड़ा।

मतगणना के दौरान जन सुराज ने पहले तीन सीटों पर बढ़त बनाई, इसके बाद जैसे-जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, तो यह आंकड़ा पहले दो हुआ फिर एक हुआ और सुबह करीब 10:30 बजे के बाद से तो पीके की पार्टी रेस से ही बाहर हो गई।

2024 के उपचुनाव में हुआ बुरा हाल

इस हार से पहले 2024 में चार सीटों पर हुए उपचुनावों में भी जन सुराज को झटका लगा था। पार्टी ने उस दौरान अतरि, तरारी, इमामगंज और रामगढ़ सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन चारों जगह हार गई।

हालात यह थे कि तब चुनावी रणनीतिकार से नए-नए नेता बने पीके के चार में से तीन उम्मीदवारों की तो जमानत ही जब्त हो गई। हालांकि, इमामगंज, बेलागंज और तरारी में जन सुराज के उम्मीदवार फिर भी तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन रामगढ़ में पीके का उम्मीदवार टॉप-3 में भी नहीं था।

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इस लिहाज से देखा जाए तो बांकीपुर का नतीजा प्रशांत किशोर के लिए लगातार दो चुनावी झटकों के बाद पहला सकारात्मक नतीजा साबित हुआ। वो भी कोई छोटा-मोटा नहीं बल्कि पीके ने सीधा बीजेपी के पुराने गढ़ को तोड़ा।

कैसा था बांकीपुर का मुकाबला?

बांकीपुर में पीके ने शुरू से ही मुकाबले को प्रतीकात्मक लड़ाई बना दिया। उन्होंने भाजपा के पुराने गढ़ में लड़ने का फैसला किया और कहा कि यह सिर्फ एक विधायक चुनने का नहीं, बल्कि बिहार के लिए बेहतर नेतृत्व और शासन के विकल्प को चुनने का चुनाव है। उनका वो बयान- “यह चुनाव सिर्फ MLA चुनने का नहीं है, यह बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी से बेहतर किसी को चुनने का चुनाव है”- इसी राजनीतिक रणनीति का केंद्र था।

इस रणनीति का एक और पहलू यह था कि उन्होंने चुनाव को मुद्दों, शहरी लोगों की नाराजगी और सत्ता-विरोधी माहौल से जोड़ा। बांकीपुर में 35 फिसदी से भी कम वोटिंग हुई और यह शहरी विकास, प्रशासन, ट्रैफिक, सफाई और नागरिक सुविधाओं जैसे मुद्दों से प्रभावित रही, जिन पर जन सुराज ने लगातार फोकस किया।

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यह रिपोर्ट लिखे जाने तक बांकीपुर में मतगणना के 31 में से 26 राउंड पूरे हो चुके थे। प्रशांत किशोर 15864 वोटों के भारी अंतर से आगे चल रहे थे। उन्हें 53566 वोट पड़े। दूसरे नंबर पर बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा हैं और उन्हें 37702 वोट मिले। तीसरे नंबर पर 11933 वोटों के साथ RJD की रेखा कुमारी रहीं।

यह प्रशांत किशोर के लिए सिर्फ व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि जन सुराज की राजनीतिक वैधता, PK की चुनावी साख और बिहार में एक नए विकल्प की संभावना को मजबूती देने वाला नतीजा होगा।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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