भले ही जनसुराज विधायक प्रशांत किशोर, सम्राट सरकार के पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखने के फैसले का समर्थन करते दिखे, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर पुल का श्रेय लेने का आरोप लगाया।

प्रशांत किशोर गंगा नदी पर बने पुल के नाम को लेकर हो रही राजनीति पर अब सम्राट सरकार के पक्ष में दिखे। (फाइल फोटो)

जन सुराज प्रमुख और विधायक प्रशांत किशोर गंगा नदी पर बने पुल के नाम को लेकर हो रही राजनीति पर अब सम्राट सरकार के पक्ष में दिखे। पुल का नाम ‘नीतीश सेतु’ रखे जाने और उससे जुड़े राजनीतिक विवाद को लेकर पीके ने कहा कि पुल की परिकल्पना नीतीश कुमार की थी और यह उनकी देन है। उन्होंने तेजस्वी यादव की राजद की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि पुल बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके नाम को लेकर गैर-जरूरी राजनीति नहीं होनी चाहिए।

पटना में सोमवार को मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, "विरोध सिर्फ विरोध के लिए नहीं होना चाहिए। जहां तक मैं जानता हूं कि पुल की जो सोच है और पुल का जो निर्माण है, सब कुछ नीतीश कुमार की देन है। उसके लिए उनका साधुवाद होना चाहिए। जब पुल की परिकल्पना की जा रही थी, उस समय न भाजपा उनके साथ थी और न ही RJD उनके साथ थी।"

साल भर पहले ही हो चुका था पुल का उद्घाटन: पीके भले ही पीके, सम्राट सरकार के पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखने के फैसले का समर्थन करते दिखे, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर पुल का श्रेय लेने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "ये लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इस पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार ने जुलाई 2025 में ही कर दिया है। अब भाजपा वाले क्रेडिट लेने के लिए प्रधानमंत्री को बुलाकर फिर से उसका उद्घाटन कर रहे हैं। यह दिखाता है कि दूसरे के किए काम को अपने खाते में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। "

पीके ने आगे कहा, "नीतीश कुमार जी के नाम पर अगर कोई सेतु है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी के नाम पर सेतु बनना चाहिए, उससे लोगों का फायदा होगा। जब इस पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किया था, उस समय सम्राट चौधरी जी और नितिन नवीन भी उस मंच पर थे। जिस पुल का उद्घाटन साल भर पहले हो गया हो, उसी का दोबारा उद्घाटन करना मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कम करता है।"

'पुल के उद्घाटन में नीतीश कुमार ही गायब' 21 नवंबर 2026 को वैशाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'नीतीश सेतु' के उद्घाटन के दौरान नीतीश कुमार मंच पर मौजूद नहीं थे। इस पर प्रशांत किशोर ने भाजपा और जदयू से जवाब मांगते हुए कहा कि जिस नेता के नाम पर पुल का नाम रखा गया, पटना में मौजूद होने के बावजूद वही उद्घाटन से गायब रहे।

उन्होंने मीडिया से बात से करते हुए कहा, "अगर नीतीश कुमार कल पटना में थे और प्रधानमंत्री का स्वागत करने हवाई अड्डे गए थे और क्योंकि इस पुल का नाम उनके नाम पर रखा गया है , तो उन्हें कार्यक्रम में उपस्थित होना चाहिए था। वास्तव में, भाजपा से भी ज्यादा जेडीयू के सदस्यों को इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए। वे ही वर्तमान में सत्ता और अधिकार के पदों पर काबिज हैं और वो भी नीतीश कुमार के नाम पर। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि इस कार्यक्रम के दौरान उनके नेता, नीतीश कुमार कहां थे? और अगर वे वहां नहीं थे, तो क्यों नहीं थे? उन्हें इसका जवाब देना होगा।"

आरजेडी क्यों कर रही विरोध? दरअसल पुल के उद्घाटन के बाद आर कार्यकर्ताओं ने नीतीश सेतु पर विरोध प्रदर्शन किया। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने पुल पर लगे पोस्टर और बैनर फाड़े, जिसके बाद मौके पर तनाव फैल गया।

वहीं तेजस्वी यादव ने पुल का नाम सिख धर्म के दसवें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम पर रखने की मांग नहीं मंजूरी किए जाने का आरोप लगाया।

राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने X पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस पुल पर पिछले डेढ़ साल से हर दिन लाखों गाड़ियां आ-जा रही हैं, ऐसे में अब इसका उद्घाटन किए जाने का क्या औचित्य है।

तेजस्वी ने दावा किया कि कच्ची दरगाह-बिदूपुर गंगा पुल के निर्माण और इससे संबंधित फैसलों में प्रधानमंत्री का कोई योगदान नहीं रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने कोई वित्तीय सहायता नहीं दी।