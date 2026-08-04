क्या बिहार के 'मायावती' बन जायेंगे तेजस्वी, बांकीपुर से आगे कितना खेल पलटेंगे प्रशांत किशोर?
इस एक नतीजे ने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या बिहार में विपक्ष का चेहरा बदल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल- क्या RJD अब उसी ढलान पर है, जिस पर कभी उत्तर प्रदेश में मायावती की BSP चली गई थी?
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट की हार-जीत भर नहीं है, बल्कि इसे बिहार की सियासत में जमीन खिसकने का बड़ा इशारा माना जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने पहली बार विधानसभा में अपना खाता खोल लिया है। वहीं दूसरी तरफ, कभी बिहार की सबसे बड़ी ताकत रही राष्ट्रीय जनता दल (RJD) खिसककर सीधे तीसरे नंबर पर पहुंच गई है।
इस एक नतीजे ने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या बिहार में विपक्ष का चेहरा बदल रहा है? क्या बीजेपी के सामने असली चुनौती तेजस्वी यादव नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर बनते दिख रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल- क्या RJD अब उसी ढलान पर है, जिस पर कभी उत्तर प्रदेश में मायावती की बहुजन समाज पार्टी (BSP) चली गई थी?
बांकीपुर का गणित: जिसने बदल दिया चुनावी नैरेटिव
बांकीपुर में जन सुराज के प्रशांत किशोर ने 64,151 वोट हासिल कर 19,324 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले, जबकि RJD उम्मीदवार रेखा कुमारी महज 14,273 वोटों पर सिमटकर तीसरे स्थान पर चली गईं।
इस सीट पर पहली बार मुकाबला बीजेपी बनाम आरजेडी न होकर, बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर के बीच नजर आया। यही वजह है कि जानकार इस नतीजे को बिहार की विपक्षी राजनीति का बड़ा टर्निंग प्वाइंट मान रहे हैं।
तेजस्वी की तुलना मायावती से क्यों हो रही है?
पहली नजर में बिहार और यूपी का सामाजिक-राजनीतिक ताना-बाना अलग लग सकता है, लेकिन यह तुलना विचारधारा की नहीं, बल्कि वोटों के ढलान और राजनीतिक प्रासंगिकता की है।
2007 में मायावती ने 206 सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बनाई थी। वह दलित राजनीति का स्वर्णिम दौर था।
इसके बाद बसपा का ग्राफ गिरता चला गया- 2012 में 80 सीटें, 2017 में 19 और 2022 में पार्टी महज 1 सीट पर सिमट गई। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि यूपी की मुख्य लड़ाई (बीजेपी बनाम सपा) से बसपा धीरे-धीरे बाहर हो गई।
वहीं 2015 के बिहार चुनाव में RJD 80 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। 2020 में भी उसके पास 75 सीटें थीं और वह मुख्य विपक्षी दल थी। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में RJD सिमटकर महज 25 सीटों पर आ गई। अब बांकीपुर में तीसरे नंबर पर खिसकने से यह चर्चा और तेज हो गई है कि क्या आरजेडी भी मुख्य मुकाबले से बाहर होने की राह पर है?
हालांकि, RJD का कैडर, सामाजिक आधार और विधानसभा में मौजूदगी अभी भी मजबूत है, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि वह पूरी तरह बसपा की राह पर चली गई है।
प्रशांत किशोर के लिए क्यों मायने रखती है यह जीत?
2025 के विधानसभा चुनाव में जन सुराज का खाता तक नहीं खुला था और विरोधियों ने इसे एक नाकाम प्रयोग करार दे दिया था। लेकिन ठीक एक साल बाद बांकीपुर की जीत ने साबित कर दिया है कि प्रशांत किशोर की राजनीति सिर्फ पैदल यात्राओं या रणनीतियों तक सीमित नहीं है, वे वोटों को अपनी तरफ मोड़ने का हुनर भी रखते हैं।
बांकीपुर के नतीजे ने एक बात तो साफ कर दी है कि बिहार की सियासत अब पुराने धर्रे पर नहीं चलने वाली। प्रशांत किशोर ने खुद को एक गंभीर और बड़े सियासी खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया है, जबकि तेजस्वी यादव के सामने विपक्ष में अपनी केंद्रीय भूमिका बचाए रखने की सीधी चुनौती खड़ी हो गई है।