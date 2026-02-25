Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बचपन में उठा पिता का साया, भाई ने पाला; झारखंड के एयर एंबुलेंस हादसे में पटना के पारामेडिकल कर्मी की मौत

Feb 25, 2026 07:13 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

परिजनों ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद ‘रेड बर्ड’ कंपनी का कोई अधिकारी सहायता के लिए आगे नहीं आया और न ही झारखंड सरकार की ओर से अपेक्षित सहयोग मिली। शव को पटना लाने में भी परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

बचपन में उठा पिता का साया, भाई ने पाला; झारखंड के एयर एंबुलेंस हादसे में पटना के पारामेडिकल कर्मी की मौत

झारखंड के चतरा में हुए एयर एंबुलेंस हादसे ने पटना के एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी। विमान हादसे में जिन सात लोगों की जान गई, उनमें कुर्जी के पारामेडिकल कर्मी 24 वर्षीय सचिन कुमार मिश्रा भी शामिल थे। मंगलवार की शाम जैसे ही उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा, मां बेसुध हो गईं। पिता के निधन के बाद बड़े भाई के सहारे पले-बढ़े सचिन परिवार की उम्मीद थे। सचिन 2017 से नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े थे। सचिन कुर्जी स्थित जय प्रकाश नगर में मां और भाइयों के साथ किराये के मकान में रहते थे। वैसे उनका पैतृक घर सीवान जिले के तेलकथू था।

पिछले 20 वर्षों से परिवार पटना में रह रहा है। इससे पहले सभी झारखंड में ननिहाल में रहते थे। सचिन के नाना कुर्जी स्थित देवी स्थान में पुजारी थे। नाना के निधन के बाद उनके मामा वहां पुजारी बने। झारखंड के चतरा में हुए एयर एंबुलेंस हादसे में जान गंवाने वाले कुर्जी के 24 वर्षीय सचिन कुमार मिश्रा के सिर से बचपन में ही पिता का साया छिन गया था। पिता जितेंद्र मिश्रा का निधन तभी हो गया था जब सचिन काफी छोटे थे। इसके बाद बड़े भाई विनीत मिश्रा ने उन्हें बेटे की तरह पाला-पोसा।

ये भी पढ़ें:पटना: नीट छात्रा मौत मामले की जांच में चूक तो नहीं हुई, CBI ने SIT से पूछे सवाल
ये भी पढ़ें:शेरपुर-कन्हौली छह लेन सड़क का निर्माण जल्द, टेंडर खुला; इन जिलों से गुजरेगी रोड

बड़े भाई पुजारी हैं। मंझले भाई गुजरात में सेफ्टी ऑफिसर हैं, जबकि सबसे छोटा भाई सेफ्टी ऑफिसर की पढ़ाई कर रहा है। एक बहन भी हैं। परिजनों के अनुसार, सचिन वर्ष 2017 से नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े थे। बीएससी नर्सिंग पूरी करने के बाद पिछले 3 वर्षों से वह ‘रेड बर्ड’ एयर एंबुलेंस में पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में कार्यरत थे।

सोमवार की रात करीब एक बजे चतरा अस्पताल से हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां खबर सुनते ही बेसुध हो गईं। परिजन उसी रात निजी वाहन से झारखंड के लिए रवाना हुए और मंगलवार शाम सड़क मार्ग से शव लेकर पटना पहुंचे। कुर्जी में शव पहुंचते ही भीड़ उमड़ पड़ी ।

ये भी पढ़ें:सीमांचल में घुसपैठ और कट्टरवाद पर प्रहार, शाह 3 दिन बिहार में बनाएंगे रणनीति
ये भी पढ़ें:मोदी सरकार का बिहार को तोहफा, DDU से पटना और किऊल से झाझा के बीच नई रेल लाइन

कोई सहायता नहीं मिली

परिजनों ने आरोप लगाया कि हादसे के बाद ‘रेड बर्ड’ कंपनी का कोई अधिकारी सहायता के लिए आगे नहीं आया और न ही झारखंड सरकार की ओर से अपेक्षित सहयोग मिली। शव को पटना लाने में भी परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। परिजनों ने मांग की कि ड्यूटी पर जान गंवाने वाले पैरामेडिकल कर्मियों को सम्मानजनक मुआवजा मिले। हादसे की निष्पक्ष जांच कराई जाए। सचिन के बड़े भाई भावुक होकर बोले, पिता के बाद वही घर की उम्मीद था। मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला और पढ़ाया। उसके बिना परिवार अधूरा हो गया।

औरंगाबाद निवासी डॉक्टर की भी गई जान

औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के मनिका निवासी डॉ. विकास कुमार गुप्ता की भी इस हादसे में मौत हो गई। वे बजरंगी प्रसाद के पुत्र थे और रांची सदर अस्पताल में पदस्थापित थे। डॉ.विकास की पत्नी मिनी राय स्टेट बैंक में कार्यरत हैं। उनका एक पुत्र आठ वर्षीय मोहुल कुमार है। बजरंगी प्रसाद ने कहा कि उनके पुत्र ने ओडिशा के कटक से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Patna Jharkhand Jharkhand News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।