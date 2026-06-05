मनी लॉन्ड्रिंग केस में IAS सेंथिल कुमार समेत 4 बरी; जानें कोर्ट में कैसे फेल हुई ED की थ्योरी?
IAS Senthil Kumar: पटना की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में आईएएस के. सेंथिल कुमार समेत चार लोगों को धनशोधन के आरोपों से बरी करते हुए उनके खिलाफ चल रहे ट्रायल को बंद कर दिया है।
IAS Senthil Kumar: बिहार में मनी लॉन्ड्रिंग के एक पुराने मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के. सेंथिल कुमार को न्यायपालिका से बहुत बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत ने बुधवार को इस मामले पर अंतिम मुहर लगाते हुए पटना के तत्कालीन नगर आयुक्त के. सेंथिल कुमार समेत कुल चार लोगों को धनशोधन निवारण अधिनियम के सभी आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद आरोपियों के खिलाफ चल रहे ट्रायल को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है।
ईडी और निगरानी विभाग पुख्ता सबूत जुटाने में रहे पूरी तरह नाकाम
अदालत से मिली जानकारी के मुताबिक, ईडी और निगरानी विभाग भ्रष्टाचार के इस बहुचर्चित मामले में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के समक्ष कोई भी ठोस सबूत इकट्ठा करने में पूरी तरह असफल रहे। बुधवार को पीएमएलए की विशेष अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें और लंबी बहस सुनी। इसके बाद जज ने साक्ष्यों के अभाव में केस को आगे खींचने का कोई ठोस आधार न पाते हुए, आईएएस अफसर के. सेंथिल कुमार के अलावा उनके सगे भाई के. अय्यप्पन, नगर निगम के तत्कालीन अपर आयुक्त वैद्यनाथ दास और ठेकेदार विमल कुमार को बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया।
पटना हाईकोर्ट के फैसले को बनाया आधार
आपको बता दें कि इस कानूनी राहत की बुनियाद पटना हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से जुड़ी हुई है। दरअसल, पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंशुल ने बीते 6 अप्रैल को धनशोधन के इस कथित अपराध पर पीएमएलए की विशेष अदालत द्वारा 15 सितंबर 2022 को लिए गए कॉग्निजेंस को पूरी तरह से रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के इसी आदेश को कानूनी आधार मानते हुए पटना सिविल कोर्ट की विशेष अदालत ने अब चारों आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे की फाइल को पूरी तरह बंद कर दिया है। गौरतलब है कि ईडी ने इस मामले को सही पाते हुए शुरुआत में पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की थी, जिसके बाद के. सेंथिल कुमार समेत चारों आरोपियों पर कानूनी संज्ञान लिया गया था। लेकिन अंततः जांच एजेंसियों की तरफ से मजबूत पैरवी और सबूत न होने के कारण अदालत ने इस पूरे ट्रायल पर विराम लगा दिया है।
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लेखक के बारे मेंJayendra Pandey
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