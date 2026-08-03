सम्राट के खिलाफ जनमत टेस्ट है बांकीपुर, दिल्ली को सुना दो; कैसे प्रशांत किशोर ने तोड़े NDA के वोटर?

प्रशांत किशोर का यह बयान अब एनडीए गठबंधन के शीर्ष रणनीतिकारों के कानों में गूंज रहा होगा।

बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर विजय जुलूस के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। (ANI Photo)

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बिहार की पूरी राजनीतिक बिसात को उलटकर रख दिया है। 1995 से भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला मानी जाने वाली इस सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) ने 19,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज कर ली है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही पीके ने अपने उस दावे को सच साबित कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था:

"यह सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि सम्राट चौधरी के खिलाफ जनमत टेस्ट भी है। नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेकर बीजेपी ने अपना आदमी सेट कर दिया है। यहां अगर बीजेपी हारी तो इसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी।"

प्रशांत किशोर का यह बयान अब एनडीए गठबंधन के शीर्ष रणनीतिकारों के कानों में गूंज रहा होगा। बांकीपुर में जिस तरह से भाजपा का पारंपरिक कोर वोट बैंक बिखरा और आरजेडी का कैडर वोट खिसका, वह इस बात का सबूत है कि जन सुराज ने बिहार के राजनीतिक ताने-बाने पर एक गहरा आघात किया है।

नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में सेंध बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के साथ जुड़ा कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) का समूह लंबे समय से जेडीयू का मजबूत कोर वोट बैंक रहा है। हालांकि, हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद एनडीए के भीतर जिस तरह से सम्राट चौधरी का कद बढ़ा और नीतीश कुमार के प्रभाव को सीमित करने की कोशिशें दिखीं, उससे इस वर्ग के भीतर एक खामोश गुस्सा पनप रहा था।

प्रशांत किशोर ने इस वर्ग के उसी दर्द पर हाथ रखा। उन्होंने जनता के बीच जाकर यह सवाल उठाया कि कैसे नीतीश कुमार के चेहरे और नाम का इस्तेमाल कर वोट बटोरा गया और बाद में सत्ता की चाबी भाजपा ने अपने हाथ में ले ली।

जेडीयू समर्थकों और अति पिछड़ों को जब यह महसूस हुआ कि एनडीए के भीतर उनके सर्वमान्य नेता की उपेक्षा हो रही है, तभी पीके ने खुद को सत्ता परिवर्तन के लिए सबसे सशक्त तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया।

विजय सिन्हा के मुद्दे से लेकर भरत तिवारी मामला बांकीपुर सीट पर सवर्ण और शहरी मतदाता पारंपरिक रूप से भाजपा के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहे हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने इस वोट बैंक में ऐसी सेंधमारी की, जिसने भाजपा के रणनीतिकारों को चौंका दिया।

बिहार के डिप्टी सीएम रहे विजय कुमार सिन्हा को जब संगठन में बदलकर मंत्री पद दिया गया, तो भूमिहार समाज के भीतर इस बात को लेकर गहरी नाराजगी देखी गई। पीके ने अपनी सभाओं में इस उपेक्षा को खुलकर उकेरा और समाज के स्वाभिमान को झकझोरा।

वहीं पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के मामले में प्रशांत किशोर सीधे पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और इस घटना को 'हत्या' करार देते हुए पुलिसिंग और कानून-व्यवस्था पर आक्रामक सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई, जिसका सीधा असर बांकीपुर के सवर्ण (ब्राह्मण और भूमिहार) मतदाताओं पर पड़ा और वे भाजपा के पाले से खिसककर जन सुराज के साथ आ खड़े हुए।

बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी और उम्मीदवार चयन का विवाद उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के पीछे एक बहुत बड़ी वजह पार्टी की आंतरिक गुटबाजी भी रही। सम्राट चौधरी के प्रदेश में कमान संभालने के बाद से ही बिहार भाजपा कई खेमों में बंटी नजर आ रही है।

राज्य में नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल और मंगल पांडेय जैसे कद्दावर नेताओं के अलग-अलग गुट बन चुके हैं।

पूर्व विधायक नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा में जाने के बाद बिहार भाजपा के क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरह बदल गए।

अंदरूनी खींचतान का असर बांकीपुर के उम्मीदवार चयन पर भी पड़ा। कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष फैला और गुटबाजी के कारण पार्टी का कैडर उस एकजुटता के साथ मैदान में नहीं उतर सका। प्रशांत किशोर ने भाजपा की इस अंदरूनी कमजोरी का पूरा सियासी फायदा उठाया।

RJD का मुस्लिम-यादव कैडर भी अपने पक्ष में किया प्रशांत किशोर की रणनीति केवल एनडीए के वोट बैंक को तोड़ने तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने भाजपा का सबसे कड़ा और आक्रामक विरोधी बनकर दिखाया, जिसके चलते RJD का पारंपरिक वोट बैंक भी ताश के पत्तों की तरह ढह गया।

राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को महज 14273 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। जबकि यही रेखा गुप्ता 2025 विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन से मुकाबले में दूसरे नंबर पर रही थीं।