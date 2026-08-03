Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सम्राट के खिलाफ जनमत टेस्ट है बांकीपुर, दिल्ली को सुना दो; कैसे प्रशांत किशोर ने तोड़े NDA के वोटर?

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

प्रशांत किशोर का यह बयान अब एनडीए गठबंधन के शीर्ष रणनीतिकारों के कानों में गूंज रहा होगा।

Prashant kishor Bankipur Upchunav Result
बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद जन सूरज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर विजय जुलूस के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए। (ANI Photo)

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बिहार की पूरी राजनीतिक बिसात को उलटकर रख दिया है। 1995 से भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला मानी जाने वाली इस सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) ने 19,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज कर ली है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही पीके ने अपने उस दावे को सच साबित कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था:

"यह सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं है, बल्कि सम्राट चौधरी के खिलाफ जनमत टेस्ट भी है। नीतीश कुमार के नाम पर वोट लेकर बीजेपी ने अपना आदमी सेट कर दिया है। यहां अगर बीजेपी हारी तो इसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी।"

प्रशांत किशोर का यह बयान अब एनडीए गठबंधन के शीर्ष रणनीतिकारों के कानों में गूंज रहा होगा। बांकीपुर में जिस तरह से भाजपा का पारंपरिक कोर वोट बैंक बिखरा और आरजेडी का कैडर वोट खिसका, वह इस बात का सबूत है कि जन सुराज ने बिहार के राजनीतिक ताने-बाने पर एक गहरा आघात किया है।

ये भी पढ़ें:भगवा बांकीपुर अब पीला; प्रशांत की जीत से तेजस्वी या सम्राट के सामने क्या चुनौती?

नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक में सेंध

बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के साथ जुड़ा कुर्मी और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) का समूह लंबे समय से जेडीयू का मजबूत कोर वोट बैंक रहा है। हालांकि, हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद एनडीए के भीतर जिस तरह से सम्राट चौधरी का कद बढ़ा और नीतीश कुमार के प्रभाव को सीमित करने की कोशिशें दिखीं, उससे इस वर्ग के भीतर एक खामोश गुस्सा पनप रहा था।

प्रशांत किशोर ने इस वर्ग के उसी दर्द पर हाथ रखा। उन्होंने जनता के बीच जाकर यह सवाल उठाया कि कैसे नीतीश कुमार के चेहरे और नाम का इस्तेमाल कर वोट बटोरा गया और बाद में सत्ता की चाबी भाजपा ने अपने हाथ में ले ली।

जेडीयू समर्थकों और अति पिछड़ों को जब यह महसूस हुआ कि एनडीए के भीतर उनके सर्वमान्य नेता की उपेक्षा हो रही है, तभी पीके ने खुद को सत्ता परिवर्तन के लिए सबसे सशक्त तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया।

ये भी पढ़ें:प्रशांत किशोर को दो हार के बाद बांकीपुर उपचुनाव में मिली पहली जीत

विजय सिन्हा के मुद्दे से लेकर भरत तिवारी मामला

बांकीपुर सीट पर सवर्ण और शहरी मतदाता पारंपरिक रूप से भाजपा के साथ पूरी मजबूती से खड़े रहे हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने इस वोट बैंक में ऐसी सेंधमारी की, जिसने भाजपा के रणनीतिकारों को चौंका दिया।

बिहार के डिप्टी सीएम रहे विजय कुमार सिन्हा को जब संगठन में बदलकर मंत्री पद दिया गया, तो भूमिहार समाज के भीतर इस बात को लेकर गहरी नाराजगी देखी गई। पीके ने अपनी सभाओं में इस उपेक्षा को खुलकर उकेरा और समाज के स्वाभिमान को झकझोरा।

वहीं पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत भूषण तिवारी के मामले में प्रशांत किशोर सीधे पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और इस घटना को 'हत्या' करार देते हुए पुलिसिंग और कानून-व्यवस्था पर आक्रामक सवाल खड़े किए। उन्होंने सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई, जिसका सीधा असर बांकीपुर के सवर्ण (ब्राह्मण और भूमिहार) मतदाताओं पर पड़ा और वे भाजपा के पाले से खिसककर जन सुराज के साथ आ खड़े हुए।

ये भी पढ़ें:RJD उम्मीदवार रेखा कुमारी की जमानत जब्त, 2025 चुनाव में दूसरे नंबर पर थीं

बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी और उम्मीदवार चयन का विवाद

उपचुनाव में भाजपा की करारी हार के पीछे एक बहुत बड़ी वजह पार्टी की आंतरिक गुटबाजी भी रही। सम्राट चौधरी के प्रदेश में कमान संभालने के बाद से ही बिहार भाजपा कई खेमों में बंटी नजर आ रही है।

राज्य में नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल और मंगल पांडेय जैसे कद्दावर नेताओं के अलग-अलग गुट बन चुके हैं।

पूर्व विधायक नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा में जाने के बाद बिहार भाजपा के क्षेत्रीय समीकरण पूरी तरह बदल गए।

अंदरूनी खींचतान का असर बांकीपुर के उम्मीदवार चयन पर भी पड़ा। कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष फैला और गुटबाजी के कारण पार्टी का कैडर उस एकजुटता के साथ मैदान में नहीं उतर सका। प्रशांत किशोर ने भाजपा की इस अंदरूनी कमजोरी का पूरा सियासी फायदा उठाया।

ये भी पढ़ें:प्रशांत किशोर की जीत से तेज प्रताप यादव गदगद

RJD का मुस्लिम-यादव कैडर भी अपने पक्ष में किया

प्रशांत किशोर की रणनीति केवल एनडीए के वोट बैंक को तोड़ने तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने भाजपा का सबसे कड़ा और आक्रामक विरोधी बनकर दिखाया, जिसके चलते RJD का पारंपरिक वोट बैंक भी ताश के पत्तों की तरह ढह गया।

राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को महज 14273 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। जबकि यही रेखा गुप्ता 2025 विधानसभा चुनाव में नितिन नबीन से मुकाबले में दूसरे नंबर पर रही थीं।

भाजपा को हराने के लिए जिस मुस्लिम-यादव (M-Y) समीकरण पर राजद अपना पहला हक मानती थी, उस वर्ग का एक बड़ा हिस्सा पीके की आक्रामक शैली और जन सुराज के एजेंडे की तरफ आकर्षित हो गया। मुस्लिम और यादव मतदाताओं ने देखा कि इस चुनाव में भाजपा को सीधे शिकस्त देने का माद्दा केवल प्रशांत किशोर के पास है, इसलिए वे एकतरफा जन सुराज के साथ चले गए।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Prashant Kishor Samrat Choudhary BJP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Bankipur Election Result LIVE, Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।