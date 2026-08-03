बांकीपुर उपचुनाव: RJD उम्मीदवार रेखा कुमारी की जमानत जब्त, 2025 चुनाव में दूसरे नंबर पर थीं

चुनाव के नियमों के अनुसार, किसी भी प्रत्याशी को अपनी जमानत राशि बचाने के लिए कुल पड़े वैध मतों का कम से कम छठा हिस्सा यानी 16.67% वोट पाना जरूरी होता है।

बांकीपुर उपचुनाव में वोट डालने के बाद RJD उम्मीदवार रेखा कुमारी

बिहार की राजनीति से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने शानदार जीत दर्ज की है। वहीं दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की उम्मीदवार रेखा कुमारी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और उनकी जमानत भी जब्त हो गई है।

चुनाव के नियमों के अनुसार, किसी भी प्रत्याशी को अपनी जमानत राशि बचाने के लिए कुल पड़े वैध मतों का कम से कम छठा हिस्सा यानी 16.67% वोट पाना जरूरी होता है। अगर वोट इससे कम मिलते हैं, तो जमानत जब्त मान ली जाती है।

बांकीपुर उपचुनाव में कुल पड़े वोट: 1,30,313

जमानत बचाने के लिए जरूरी वोट: 21,719

रेखा कुमारी को मिले वोट: सिर्फ 14,273 क्योंकि आरजेडी की रेखा कुमारी जरूरी आंकड़े से काफी पीछे रह गईं, इसलिए उनकी जमानत जब्त हो गई। गौर करने वाली बात यह भी है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में रेखा कुमारी बांकीपुर सीट पर दूसरे स्थान पर रही थीं।

कौन हैं रेखा कुमारी? रेखा गुप्ता, जिनका आधिकारिक नाम रेखा कुमारी है, आरजेडी की एक नेता हैं, जिन्होंने इससे पहले नवंबर 2025 में बांकीपुर विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने 46,363 वोट हासिल किए, जिससे वह इस निर्वाचन क्षेत्र में प्रमुख विपक्षी चेहरों में से एक बन गईं।

आरजेडी नेतृत्व के अनुसार, पार्टी ने उनके पिछले चुनावी प्रदर्शन और स्थानीय मतदाताओं से उनके जुड़ाव का हवाला देते हुए उन्हें दोबारा मैदान में उतारने का फैसला किया था। राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते थे कि गुप्ता का वैश्य समुदाय के कुछ वर्गों में मजबूत समर्थन आधार है, जो आगामी उपचुनाव में अहम भूमिका निभा सकता था।

हालांकि, ऐसा कुछ हुआ नहीं, भले ही उन्होंने अपने पिछले प्रदर्शन में बीजेपी के नितिन नबीन के साथ मुकाबले में दूसरा स्थान हासिल किया हो। नितिन नबीन अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने राज्यससभा चुनाव के लिए ही बांकीपुर सीट छोड़ी थी, जिस वजह से यह उपचुनाव हुआ। वह बांकीपुर से चार बार विधायक रह चुके हैं।

बांकीपुर उपचुनाव रिजल्ट सभी 32 राउंड की मतगणना पूरी होने के बाद आए नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया।

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 64,151 वोट हासिल कर पहले स्थान पर रहे और जीत दर्ज की।

भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा 44,827 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे।

आरजेडी की रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे पायदान पर खिसक गईं।