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पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स, क्या करती है वेदास वेंचर कंपनी... प्रशांत किशोर ने एक-एक सवाल का जवाब दिया

By Shubham Sharma
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बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्र के अनुसार, प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी डॉ. जाह्नवी दास की कुल चल-अचल संपत्ति 208 करोड़ रुपए से ज्यादा घोषित की गई है।

पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स, क्या करती है वेदास वेंचर कंपनी... प्रशांत किशोर ने एक-एक सवाल का जवाब दिया

बांकीपुर से चुनावी राजनीति में हाथ आजमा रहे प्रशांत किशोर ने आखिरकार अपनी इनकम, कंपनी और मास्टर डिग्री पर उठ रहे सवालों पर सफाई दी है। पीके ने बताया कि 2023 में बनी उनकी कंपनी 'वेदास वेंचर' आखिर क्या काम करती है और महज तीन साल में ही कंपनी की नेटवर्थ 95 करोड़ कैसे हो गई। साथ ही जन सुराज के जनक ने अपनी मास्टर्स डिग्री पर उठ रहे सवालों पर भी सफाई दी है।

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्र के अनुसार, प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी डॉ. जाह्नवी दास की कुल चल-अचल संपत्ति ₹208 करोड़ से ज्यादा घोषित की गई है।

क्या करती है वेदास वेंचर?

हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा 'वेदास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड' में उनकी 100% हिस्सेदारी से आता है, जिसका मूल्यांकन ₹95.26 करोड़ है।

प्रशांत किशोर ने डिजिटल चैनल बिहार तक को दिए एक इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि वेदास वेंचर कोई पॉलिटिकल कंसल्टिंग कंपनी नहीं है, बल्कि यह एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में निवेश का मैनेजमेंट करती है।

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प्रशांत किशोर ने इस बात को स्वीकार किया कि इसी कंपनी के जरिए उन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अपनी पार्टी 'जन सुराज' को ₹85 करोड़ और 'जन सुराज फाउंडेशन' को ₹50 लाख का डोनेशन दिया है। भविष्य के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि इस निवेश कंपनी से होने वाली कमाई का 90% हिस्सा जन सुराज आंदोलन को ही समर्पित रहेगा।

अपनी 200 करोड़ रुपए की इनकम पर उठ रहे सवालों पर पीके ने कहा कि उन्होंने अपनी आय को कानूनी तौर पर छिपाने के बजाय खुद डिक्लेअर किया है। साथ ही इस आय पर 35 करोड़ रुपए का GST और 30% टैक्स भी भरा गया है।

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मास्टर डिग्री पर क्या बोले PK?

इसके अलावा राजनीतिक विरोधियों की तरफ से यह सवाल उठाया जा रहा था कि उनके हलफनामे में दर्शाई गई 'मास्टर्स डिग्री' वास्तव में सिर्फ एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है।

हलफनामे के अनुसार, प्रशांत किशोर ने साल 2001-2003 में प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद से 'मास्टर ऑफ हेल्थकेयर मैनेजमेंट' (MHA) की डिग्री हासिल की है। यह कोर्स उन्होंने 'जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी' (USA) और हिंदुजा अस्पताल के सहयोग से चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रम के तहत किया था।

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प्रशांत किशोर का तर्क है कि भारत के कई टॉप मैनेजमेंट संस्थाएं- जैसे IIM अहमदाबाद या ASCI तकनीकी रूप से "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा" प्रदान करते हैं, लेकिन अकादमिक और व्यावहारिक रूप से उसे 'मास्टर्स डिग्री' के समकक्ष मान्यता प्राप्त होती है। उनके मूल सर्टिफिकेट पर जो अंकित है, कानूनन उन्होंने वही शपथ पत्र में दर्शाया है।

इसके अलावा, उनके पास पटना साइंस कॉलेज से 1993 में इंटरमीडिएट (12वीं) और लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1996-1999 के बीच बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (BBA) की भी वैध डिग्रियां हैं।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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