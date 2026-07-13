बांकीपुर उपचुनाव: बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के पास न घर, न गाड़ी, फिर कितनी है संपत्ति?

राजधानी पटना के पॉश इलाकों को समेटने वाली इस बांकीपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की कुल वेल्थ पर सबकी नजरें टिकी हैं। आइए जानते हैं कि नीरज कुमार सिन्हा के पास कितनी संपत्ति है।

बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अब इस सीट से नीरज कुमार सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है। नामांकन दाखिल करने के साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग को अपना हलफनामा सौंप दिया है। चुनाव के इस अहम पड़ाव पर हर किसी की नजर प्रत्याशी की सियासी साख के साथ-साथ उनकी माली हैसियत यानी घोषित संपत्ति पर भी टिकी हुई है।

नामांकन के साथ ही नीरज कुमार ने अपनी चल-अचल संपत्ति, देनदारियों और अपनी शैक्षणिक योग्यता का पूरा लेखा-जोखा चुनाव आयोग को सौंप दिया है। राजधानी पटना के पॉश इलाकों को समेटने वाली इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की कुल वेल्थ पर सबकी नजरें टिकी हैं। आइए जानते हैं कि बीजेपी के इस कद्दावर चेहरे के पास कितनी संपत्ति है।

हलफनामे के मुताबिक, नीरज कुमार सिन्हा की उम्र अभी महज 32 साल है। वह पटना के मीठापुर बी. एरिया के रहने वाले हैं। नीरज ने अपनी आजीविका यानी प्रोफेशन के कॉलम में खुद को 'सामाजिक कार्यकर्ता' और 'व्यापारी' बताया है। उनकी पत्नी के बारे में हलफनामे में कोई जानकारी नहीं दी गई।

कितनी है नीरज कुमार सिन्हा की कमाई? नीरज कुमार सिन्हा नियमित रूप से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं। हलफनामे में पिछले कुछ वित्तीय वर्षों की कमाई का ब्यौरा इस तरह है:

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 6,71,760 रुपये

वित्तीय वर्ष 2025-26 में 4,97,400 रुपये

वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,89,270 रुपये नीरज की जेब में 70000, बैंक में लाखों नीरज कुमार सिन्हा के पास कुल ₹12,28,554.74 की चल संपत्ति है। इसे अगर अलग-अलग देखें तो

नामांकन के समय उनके पास 70,000 रुपये कैश था।

बैंक खाते में उनके पास SBI, मीठापुर शाखा में ₹8,99,204.74 जमा हैं। इसके अलावा UCO बैंक, एजी ऑफिस ब्रांच पटना में ₹25,000 जमा हैं।

नीरज सोने-चांदी के भी शौकीन हैं। उनके पास करीब 10 ग्राम की एक सोने की चेन (अनुमानित कीमत 1,32,750 रुपये), 4 ग्राम की सोने की अंगूठी (अनुमानित कीमत 53,100 रुपये) और करीब 200 ग्राम चांदी (अनुमानित कीमत 48,000 रुपये) है।

खास बात यह है कि उनके नाम पर कोई गाड़ी नहीं है।

जमीन-जायदाद: सिर्फ पुश्तैनी खेती की जमीन अचल संपत्ति के नाम पर नीरज कुमार सिन्हा के पास कोई खुद की खरीदी हुई जमीन या फ्लैट नहीं है। उनके पास जो भी है, वह पुश्तैनी है।

नालंदा जिले के मौजा रहुई में उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि है। इसमें उनका हिस्सा करीब 10.9375 डिसमिल है। इस पुश्तैनी जमीन का अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य करीब ₹8,00,000 बताया गया है। उनके नाम पर कोई कमर्शियल बिल्डिंग या मकान/अपार्टमेंट दर्ज नहीं है।

एकदम 'क्लीन' है रिकॉर्ड अक्सर नेताओं पर लाखों-करोड़ों का कर्ज या थानों में मुकदमे होते हैं, लेकिन नीरज सिन्हा का रिकॉर्ड इस मामले में बिल्कुल साफ है।

उनके ऊपर किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था या सरकार का ₹1 का भी बकाया या लोन नहीं है। हलफनामे के अनुसार, उनके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है और न ही उन्हें कभी किसी मामले में दोषी ठहराया गया है।