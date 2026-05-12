Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आंधी-बारिश से तबाही के बाद पटना जू आज से आम लोगों के लिए खुला, बापू टावर कब जा सकेंगे दर्शक

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, पटना
share

Patna Zoo: आंधी में जू के मुख्य गेट के पास लगाया गया हवाई जहाज (शोपीस) भी क्षतिग्रस्त हो गया। बच्चों के मनोरंजन के लिए लगे कई झूले क्षतिग्रस्त हो गये। वहीं थ्री डी थियेटर के शीशे भी तेज हवा और पेड़ गिरने से टूट गये। कुछ स्थानों पर जानवरों के बाड़ों के पास भी पेड़ों की डालियां गिर गई थीं।

आंधी-बारिश से तबाही के बाद पटना जू आज से आम लोगों के लिए खुला, बापू टावर कब जा सकेंगे दर्शक

Patna Zoo: राजधानी पटना में शुक्रवार को आई तेज आंधी और बारिश के बाद बंद किया गया पटना जू अब मंगलवार से आम लोगों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। आंधी के दौरान जू परिसर में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। कई बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गये थे, जबकि सैकड़ों टहनियां रास्तों और विभिन्न हिस्सों में बिखर गई थीं। इसे देखते हुए जू प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर चिड़ियाघर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था।

आंधी में जू के मुख्य गेट के पास लगाया गया हवाई जहाज (शोपीस) भी क्षतिग्रस्त हो गया। बच्चों के मनोरंजन के लिए लगे कई झूले क्षतिग्रस्त हो गये। वहीं थ्री डी थियेटर के शीशे भी तेज हवा और पेड़ गिरने से टूट गये। कुछ स्थानों पर जानवरों के बाड़ों के पास भी पेड़ों की डालियां गिर गई थीं, हालांकि किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा।

ये भी पढ़ें:बिहार के उत्तर में ऑरेंज और दक्षिण में येलो, सब जगह आंधी-बारिश; मौसम का हाल
ये भी पढ़ें:बिहार के मुजफ्फरपुर में आश्रय गृह से 10 बच्चे कहां लापता हो गए, मचा हड़कंप

सोमवार तक जू प्रशासन की ओर से परिसर में सफाई और बहाली का अभियान चलाया गया। जू कर्मियों की टीम लगातार गिरे पेड़ों और टहनियों को हटाने में जुटी रही। भारी मशीनों और मजदूरों की मदद से रास्तों को साफ कराया गया ताकि पर्यटकों की आवाजाही सुरक्षित हो सके। जू निदेशक हेमंत पाटिल ने बताया कि फिलहाल मुख्य रास्तों और पर्यटक क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित बना दिया गया है। इसके बाद मंगलवार से जू को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है।

बापू टावर दर्शकों के लिए कल से खुलेगा

शहर में शुक्रवार को आए भीषण आंधी-पानी से बापू टावर में काफी नुकसान हुआ। इस कारण से बापू टावर को तीन दिनों तक आम दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया था। दर्शकों के सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए प्रबंधन द्वारा यह निर्णय लिया गया था। लेकिन अब सभी तरह के सुरक्षा और सुविधा को पुन: स्थापित कर लिया गया है। बापू टावर को बुधवार से आम दर्शकों के पूरी तरह से खोल दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव: जदयू के कन्हैया प्रसाद या राजद के सोनू, वोटिंग आज
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Patna अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।