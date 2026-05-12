आंधी-बारिश से तबाही के बाद पटना जू आज से आम लोगों के लिए खुला, बापू टावर कब जा सकेंगे दर्शक
Patna Zoo: आंधी में जू के मुख्य गेट के पास लगाया गया हवाई जहाज (शोपीस) भी क्षतिग्रस्त हो गया। बच्चों के मनोरंजन के लिए लगे कई झूले क्षतिग्रस्त हो गये। वहीं थ्री डी थियेटर के शीशे भी तेज हवा और पेड़ गिरने से टूट गये। कुछ स्थानों पर जानवरों के बाड़ों के पास भी पेड़ों की डालियां गिर गई थीं।
Patna Zoo: राजधानी पटना में शुक्रवार को आई तेज आंधी और बारिश के बाद बंद किया गया पटना जू अब मंगलवार से आम लोगों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। आंधी के दौरान जू परिसर में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। कई बड़े पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गये थे, जबकि सैकड़ों टहनियां रास्तों और विभिन्न हिस्सों में बिखर गई थीं। इसे देखते हुए जू प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर चिड़ियाघर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था।
आंधी में जू के मुख्य गेट के पास लगाया गया हवाई जहाज (शोपीस) भी क्षतिग्रस्त हो गया। बच्चों के मनोरंजन के लिए लगे कई झूले क्षतिग्रस्त हो गये। वहीं थ्री डी थियेटर के शीशे भी तेज हवा और पेड़ गिरने से टूट गये। कुछ स्थानों पर जानवरों के बाड़ों के पास भी पेड़ों की डालियां गिर गई थीं, हालांकि किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा।
सोमवार तक जू प्रशासन की ओर से परिसर में सफाई और बहाली का अभियान चलाया गया। जू कर्मियों की टीम लगातार गिरे पेड़ों और टहनियों को हटाने में जुटी रही। भारी मशीनों और मजदूरों की मदद से रास्तों को साफ कराया गया ताकि पर्यटकों की आवाजाही सुरक्षित हो सके। जू निदेशक हेमंत पाटिल ने बताया कि फिलहाल मुख्य रास्तों और पर्यटक क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित बना दिया गया है। इसके बाद मंगलवार से जू को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है।
बापू टावर दर्शकों के लिए कल से खुलेगा
शहर में शुक्रवार को आए भीषण आंधी-पानी से बापू टावर में काफी नुकसान हुआ। इस कारण से बापू टावर को तीन दिनों तक आम दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया था। दर्शकों के सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए प्रबंधन द्वारा यह निर्णय लिया गया था। लेकिन अब सभी तरह के सुरक्षा और सुविधा को पुन: स्थापित कर लिया गया है। बापू टावर को बुधवार से आम दर्शकों के पूरी तरह से खोल दिया जाएगा।