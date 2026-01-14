सिगरेट पीने के लिए लड़कों में हुआ झगड़ा, पटना में 20 साल के युवक की हत्या

संक्षेप: पटना के कंकगड़बाग में सिगरेट पीने के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गौरव कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने कुछ लड़कों को हिरासत में लिया है, अधिकतर आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं।

बिहार की राजधानी पटना में सिगरेट पीने के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। वारदात कंकड़बाग थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान 20 वर्षीय गौरव कुमार के रूप में हुई है, जो मूलरूप से लखीसराय जिले का रहने वाला था। मंगलवार शाम को एमआईजी पार्क में सिगरेट पीने को लेकर गौरव का कुछ लड़कों से विवाद हुआ था। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से मारपीट की गई। चाकू और रॉड से हमला किए जाने के बाद गौरव गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बुधवार को अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

कंकड़बाग थाना पुलिस ने परिजन की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। 7-8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। एएसपी अभिनव ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि गौरव अपने पिता के साथ कंकगड़बाग में शटर और ग्रिल बनाने की दुकान चलाता था। मंगलवार शाम करीब 4 बजे सिगरेट पीने को लेकर उसका कुछ लड़कों से विवाद हो गया था।

इसके बाद दोनों गुटों की ओर से मारपीट हुई। कंकगड़बाग थाना पुलिस को शाम करीब साढ़े 7 बजे सूचना मिली। चाकू और रॉड से हमला होने पर गौरव गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुधवार सुबह उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने घटनास्थल को सील कर एफएसएल टीम को बुलाया। साथ ही, तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 लड़कों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा।