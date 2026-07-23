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...तो नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा, जब पटना में हुआ बवाल तब IPS साकेत कुमार ने पुलिसवालों को चेताया; वीडियो देखें

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना में छात्रों के प्रदर्शन और बवाल के दौरान पटना पश्चिम के पुलिस अधीक्षक साकेत कुमार का एक वीडियो काफी चर्चा में है। इस वीडियो में दिख रहा है कि आईपीएस अधिकारी साकेत कुमार पुलिस वालों को चेतावनी भरे लहजे में कह रहे हैं कि अगर वो पीछे हटें तो वो उन्हें नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ेंगे।

...तो नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा, जब पटना में हुआ बवाल तब IPS साकेत कुमार ने पुलिसवालों को चेताया; वीडियो देखें

पटना में बुधवार को बेकाबू छात्र हिंसा पर उतारू रहे और उनको शांत करने में पुलिस वालों के पसीने छूटते रहे। पटना में छात्रों के प्रदर्शन में रोड़ेबाजी हुई तो पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। छात्र नीट पेपर लीक के मुद्दे पर गरम थे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। इस प्रदर्शन के दौरान स्थिति ऐसी थी कि कभी पुलिस छात्रों पर भारी पड़ती दिख रही थी तो कभी छात्र खुलकर पुलिसवालों के साथ हिंसा करते नजर आ रहे थे। इन सब के बीच पटना पश्चिम के एसपी साकेत कुमार भी पूरे ऐक्शन के साथ पटना की सड़कों पर डटे थे। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान मोर्चा संभाले आईपीएस अधिकारी साकेत कुमार का एक वीडियो भी विभिन्न सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में दिख रहा है कि वो पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि अगर वो पीछे हटे तो वो उन्हें नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ेंगे।

बताया जा रहा है कि छात्र जब राजभवन की तरफ मार्च कर रहे थे तब इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच टकराव शुरू हो गया। इस दौरान पटना पुलिस के अफसर को भी चोट लगी और खून निकल आया। जिसके बाद पुलिसकर्मी थोड़ा सहम गए। लेकिन यह देख पटना पश्चिम के पुलिस अधीक्षक साकेत कुमार ने कुछ मोर्चा संभाला। उन्होंने पुलिसकर्मियों को फिल्मी अंदाज में चेताते हुए कहा कि पीछे हटे तो नौकरी करने के लायक नहीं छोड़ूंगा।' इसके बाद एसपी और सभी पुलिसकर्मी हाथ में लाठी लेकर प्रदर्शनकारियों की तरफ तेजी से दौड़ पड़े।

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नीट पेपर लीक मामले को लेकर पटना के डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। शाम चाढ़े चार बजे से लेकर एक घंटे तक स्थिति तनावपूर्ण रही। लाठीचार्ज से आक्रोशित छात्रों ने ईंट-पत्थर चलाना शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। घटना के बाद अफरातफरी और भगदड़ मच गई। इस घटना में कई आंदोलनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। कई वाहनों को भी छात्रों ने क्षतिग्रस्त कर दिया।

नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आइसा सहित विभिन्न छात्र संगठनों के कार्यकर्ता दिनभर आंदोलन और नारेबाजी कर रहे थे। दोपहर 12 बजे से ही डाकबंगला चौराहा, फ्रेजर रोड और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में छात्र जुटे हुए थे। प्रदर्शनकारी लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। शाम करीब साढ़े चार बजे स्थिति अचानक बिगड़ गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया।

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इसी दौरान धक्का-मुक्की शुरू हुई और देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया। लाठीचार्ज के बाद कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे से ईंट-पत्थर उठाकर पुलिस पर फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद डाकबंगला चौराहा से लेकर न्यू डाकबंगला रोड, स्टेशन रोड के पूरा इलाके में भगदड़ मच गई।

प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा

स्थिति नियंत्रण से बाहर होती देख पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले दागे। पुलिसकर्मियों ने न्यू डाकबंगला रोड से लेकर स्टेशन रोड तक प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। इन्हें दौड़ा-दौड़ा का पीटा। इस दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान आम लोग सहित आंदोलनकारी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए। भागने के क्रम में जूते-चप्पल छोड़ कर भागने लगे। गाड़ियों के टूटे हुए शीशे सड़कों पर बिखड़ा था। यह दृश्य भगदड़ की भयावहता की स्थिति को बयां कर रहे थे।

कई बाइक भी क्षतिग्रस्त

झड़प के दौरान कई आंदोलनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। वहीं, कई छात्रों को भी चोटें आईं। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ गाड़ियों के शीशे टूट गए, जबकि सड़क पर खड़ी कई बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गईं।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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