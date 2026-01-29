Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPatna Weather Today Summer will knock in Patna in 1 week how weather be today
Patna Weather Today: एक सप्ताह में पटना में गर्मी देगी दस्तक, कैसा रहेगा आज का मौसम?

Patna Weather Today: एक सप्ताह में पटना में गर्मी देगी दस्तक, कैसा रहेगा आज का मौसम?

संक्षेप:

पटना में दिन में धूप निकलेगी लेकिन रात में मौसम सर्द रहेगा। बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सी रहने की संभावना है।

Jan 29, 2026 10:42 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Patna Weather Today: बिहार में मौसम के रुख में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। दो-तीन दिनों की राहत के बाद बिहार के कुछ जिलों में सर्दी बढ़ने के आसार हैं तो राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान में क्रमशः बढोतरी के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक सप्ताह में पटना में गर्मी दस्तक दे सकती है। न्यूनतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज पटना में बारिश की संभावना नहीं को बराबर है। हल्की हवा के साथ मौसम कुछ-कुछ सर्द रहेगा। रात को स्वेटर या जैकेट पहनकर निकलना सुरक्षित रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जानकारी के अनुसार आज पटना में न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन में धूप निकलेगी और मौसम साफ रहने वाला है। शाम को मौसम अपेक्षाकृत सर्द रहेगा। नमी का स्तर 68 परसेंट और वायुमंडलीय दवाब 1019 के स्तर पर है। आबोहवा की बात करें तो पटना का एक्यूआई आज 126 के लेवल पर है जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

ये भी पढ़ें:बिहार में बढ़ेगी ठंड, तेज हवाएं और बूंदाबांदी भी; आगे कैसा रहेगा मौसम

कल 30 जनवरी को पटना के मौसम में थोड़ा बदलाव दिखेगा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना है। मौसम ज्यादातर सूखा रहेगा। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं दिखती। सुबह और रात को कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कुछ कम रहेगी। बच्चे, बुजुर्ग और बाहर निकलने वालों को सावधान रहना पड़ेगा। दिन के तापमान को देखकर रात को असावधानी हानिकारक हो सकता है। शाम को बिना गर्म कपड़ों के निकलना सेफ नहीं रहेगा।

ये भी पढ़ें:पटना में पब्लिक प्लेस पर पोस्टर लगाने वालों की खैर नहीं, टोल फ्री नंबर जारी
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar Weather Patna News Patna Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।