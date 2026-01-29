Patna Weather Today: एक सप्ताह में पटना में गर्मी देगी दस्तक, कैसा रहेगा आज का मौसम?

संक्षेप: पटना में दिन में धूप निकलेगी लेकिन रात में मौसम सर्द रहेगा। बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सी रहने की संभावना है।

Patna Weather Today: बिहार में मौसम के रुख में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। दो-तीन दिनों की राहत के बाद बिहार के कुछ जिलों में सर्दी बढ़ने के आसार हैं तो राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान में क्रमशः बढोतरी के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक सप्ताह में पटना में गर्मी दस्तक दे सकती है। न्यूनतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज पटना में बारिश की संभावना नहीं को बराबर है। हल्की हवा के साथ मौसम कुछ-कुछ सर्द रहेगा। रात को स्वेटर या जैकेट पहनकर निकलना सुरक्षित रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

जानकारी के अनुसार आज पटना में न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन में धूप निकलेगी और मौसम साफ रहने वाला है। शाम को मौसम अपेक्षाकृत सर्द रहेगा। नमी का स्तर 68 परसेंट और वायुमंडलीय दवाब 1019 के स्तर पर है। आबोहवा की बात करें तो पटना का एक्यूआई आज 126 के लेवल पर है जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।