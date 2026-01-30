Hindustan Hindi News
पटना में बादलों का डेरा, बारिश होगी या नहीं? जानिए क्या कहता है मौसम विभाग

संक्षेप:

पटना में शुक्रवार को हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है। अगले 4-5 दिनों के भीतर तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। ऐसे में ठंड का असर कम होगा और गर्माहट बढ़ेगी। अगले सप्ताह बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं।

Jan 30, 2026 10:51 am ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Patna Weather: बिहार की राजधानी पटना में बादलों की लुका छिपी जारी है। अगले 4-5 दिनों तक शहर में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। शुक्रवार 30 जनवरी को पटना में बादल और धूप का मिला-जुला असर रहेगा। इस दौरान तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने के आसार हैं। न्यूनतम पारा 14 डिग्री और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग की ओर से फिलहाल पटना में बारिश का कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। हालांकि, 3 फरवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर दक्षिण बिहार में कहीं-कहीं आंधी के साथ बरसात की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान पटना में भी छिटपुट बारिश हो सकती है।

मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार सुबह बताया कि पश्चिमी पटना के मुकाबले पूर्वी पटना में ज्यादा ठंड है। पूर्वी पटना में जहां न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं राजधानी के पश्चिमी क्षेत्र में यह 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बीते 24 घंटे के भीतर राजधानी के औसत न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई।

हालांकि, दिन के पारे में बढ़ोतरी होने से पटना वासियों को दोपहर के समय हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है। गुरुवार को पटना के अधिकतम तापमान में 1.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगले 4-5 दिनों के भीतर इसमें 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और होने का अनुमान है।

राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
