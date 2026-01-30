पटना में बादलों का डेरा, बारिश होगी या नहीं? जानिए क्या कहता है मौसम विभाग

संक्षेप: पटना में शुक्रवार को हल्के बादल छाए रहने का अनुमान है। अगले 4-5 दिनों के भीतर तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। ऐसे में ठंड का असर कम होगा और गर्माहट बढ़ेगी। अगले सप्ताह बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं।

Patna Weather: बिहार की राजधानी पटना में बादलों की लुका छिपी जारी है। अगले 4-5 दिनों तक शहर में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। शुक्रवार 30 जनवरी को पटना में बादल और धूप का मिला-जुला असर रहेगा। इस दौरान तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होने के आसार हैं। न्यूनतम पारा 14 डिग्री और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग की ओर से फिलहाल पटना में बारिश का कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है। हालांकि, 3 फरवरी को नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर दक्षिण बिहार में कहीं-कहीं आंधी के साथ बरसात की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान पटना में भी छिटपुट बारिश हो सकती है।

मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार सुबह बताया कि पश्चिमी पटना के मुकाबले पूर्वी पटना में ज्यादा ठंड है। पूर्वी पटना में जहां न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं राजधानी के पश्चिमी क्षेत्र में यह 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बीते 24 घंटे के भीतर राजधानी के औसत न्यूनतम तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई।