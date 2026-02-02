Patna Weather Today: धूप खिलेगी पर ठंड से निजात नहीं, आज 2 फरवरी को पटना का मौसम कैसा रहेगा?
पटना में दिन में धूप निकलेगी पर ठंड का अहसास होता रहेगा। बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। पटना मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बारिश की संभावना नहीं है।
Patna Weather Today 2nd February बिहार में मौसम अपना रंग बदल रहा है। सर्दी ने फिर से राज्य को अपना बसेरा बना लिया है। पटना समेत कई जिलों में सुबह और रात में कोहरे साथ सर्दी का प्रभाव देखा जा रहा है। आज सोमवार को धूंध के साथ सुबह की शुरुआत हुई। शाम को मौसम सर्द रहने का अनुमान लगाया गया है। दिन में धूप निकलेगी पर ठंड का अहसास होता रहेगा। बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। पटना मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 8 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सी के आसपास पहुंचने की संभावना है।
आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार पटना के अनुसार आज दो फरवरी सोमवार को न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सी तो अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटिग्रेड होने की संभावना है। दिन में हल्की धूप निकलेगी जिससे ठंड से थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन दिन ढलने के साथ सर्दी का असर बढ़ता जाएगा। रात को मौसम और भी ठंड रहेगा। 3 फरवरी की सूबह धूंध भरी हो सकती है। आज मौसम शुष्क रहने वाला है। बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। ह्यूमिडिटी की बात करें तो इसका स्तर 41 से 58 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने रिपोर्ट दिया है कि आने वाले दिनों में राजधानी क्षेत्र में मौसम साफ रह सकता है। सुबह के समय हल्की ठंड की स्थिति बनी रहेगी लेकिन दिन के समय धूप निकलने से ठंड का असर कुछ कम होगा। मौसम का आनंद लेने वालों के लिए अच्छा समय चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पटना में आज न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा की गति हल्की रहेगी। इसका कोई असर नहीं दिखेगा।