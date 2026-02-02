Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsPatna Weather Sun will shine but no relief from cold how mausam in Patna today on 2nd February
Patna Weather Today: धूप खिलेगी पर ठंड से निजात नहीं, आज 2 फरवरी को पटना का मौसम कैसा रहेगा?

Patna Weather Today: धूप खिलेगी पर ठंड से निजात नहीं, आज 2 फरवरी को पटना का मौसम कैसा रहेगा?

संक्षेप:

पटना में दिन में धूप निकलेगी पर ठंड का अहसास होता रहेगा। बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। पटना मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बारिश की संभावना नहीं है।

Feb 02, 2026 10:51 am ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Patna Weather Today 2nd February बिहार में मौसम अपना रंग बदल रहा है। सर्दी ने फिर से राज्य को अपना बसेरा बना लिया है। पटना समेत कई जिलों में सुबह और रात में कोहरे साथ सर्दी का प्रभाव देखा जा रहा है। आज सोमवार को धूंध के साथ सुबह की शुरुआत हुई। शाम को मौसम सर्द रहने का अनुमान लगाया गया है। दिन में धूप निकलेगी पर ठंड का अहसास होता रहेगा। बारिश की संभावना नहीं के बराबर है। पटना मौसम केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार 8 फरवरी तक न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सी के आसपास पहुंचने की संभावना है।

आईएमडी रिपोर्ट के अनुसार पटना के अनुसार आज दो फरवरी सोमवार को न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सी तो अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेंटिग्रेड होने की संभावना है। दिन में हल्की धूप निकलेगी जिससे ठंड से थोड़ी सी राहत मिलेगी। लेकिन दिन ढलने के साथ सर्दी का असर बढ़ता जाएगा। रात को मौसम और भी ठंड रहेगा। 3 फरवरी की सूबह धूंध भरी हो सकती है। आज मौसम शुष्क रहने वाला है। बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। ह्यूमिडिटी की बात करें तो इसका स्तर 41 से 58 प्रतिशत के बीच रहने की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने रिपोर्ट दिया है कि आने वाले दिनों में राजधानी क्षेत्र में मौसम साफ रह सकता है। सुबह के समय हल्की ठंड की स्थिति बनी रहेगी लेकिन दिन के समय धूप निकलने से ठंड का असर कुछ कम होगा। मौसम का आनंद लेने वालों के लिए अच्छा समय चल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पटना में आज न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हवा की गति हल्की रहेगी। इसका कोई असर नहीं दिखेगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
