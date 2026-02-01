Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPatna Weather report today fog in morning rain on 3rd February imd said
Patna Weather: पटना में सबको छका रहा मौसम, कब होगी बारिश; कोहरे का भी अनुमान

Patna Weather: पटना में सबको छका रहा मौसम, कब होगी बारिश; कोहरे का भी अनुमान

संक्षेप:

Patna Weather: पटना में भी बारिश का पूर्वानुमान है। पटना में रविवार की सुबह कई जगहों पर घना कोहरा भी देखने को मिला है। मौसम विभाग ने बताया है कि राजधानी पटना में सुबह और शाम के वक्त ठंड का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 3 फरवरी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है।

Feb 01, 2026 10:43 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Patna Weather: पूरे बिहार में मौसम के मिजाज ने सबको चौंका रखा है। राजधानी पटना के लोगों को भी मौसम छका रहा है। पटना में दिन चढ़ने के साथ धूप जरूर खिल रही है जिससे लोगों को ठंड से राहत मिल रही है लेकिन सुबह और रात के वक्त ठंड का एहसास हो रहा है। पटना में कुछ जगहों पर सुबह के वक्त कोहरा भी देखने को मिल रहा है। अब पटना में बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 3 फरवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पटना में भी बारिश का पूर्वानुमान है। पटना में रविवार की सुबह कई जगहों पर घना कोहरा भी देखने को मिला है। मौसम विभाग ने बताया है कि राजधानी पटना में सुबह और शाम के वक्त ठंड का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 3 फरवरी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है।

ये भी पढ़ें:बिहार में मौसम ने ली करवट, अगले 48 घंटे में बारिश, आज कई जगहों पर कोहरे का अलर्ट

पटना, अरवल, नालंदा, गया, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, भोजपुर समेत कुछ अन्य जिलों में अभी सुबह के वक्त हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि पटना में आने वाले दिनों में मौसम सामान्य और सुहावना रह सकता है। 4 फरवरी तक पटना में आसमान में आंशिक तौर से बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान 13-14 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके बाद मौसम बदल सकता है। तापमान चढ़ने से लोगों को गर्मी का एहसास हो सकता है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Weather Weather News Patna अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।