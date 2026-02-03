Hindustan Hindi News
Patna Weather: पटना में सुबह कोहरा, अगले 24 घंटे में कैसा रहेगा मौसम; IMD ने बताया

संक्षेप:

Patna Weather: पटना में आज दिन में तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। जबकि रात में तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। पटना में दिन के वक्त धूप खिलेगी। 

Feb 03, 2026 12:03 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Patna Weather: पूरे बिहार में मौसम अभी रह-रहकर रंग बदल रहा है। राजधानी पटना में भी मौसम की आंखमिचौली चल रही है। मंगलवार की सुबह पटना में कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा देखने को मिला है। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ ही पटना में धूप भी खिल गई। जिसकी वजह से लोगों को ठंड से राहत मिली है। पटना में आज दिन में तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। जबकि रात में तापमान 13.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पटना में बुधवार को तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 17.9 डिग्री सेल्सियस, शुक्रवार को 17 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को 17.4 डिग्री सेल्सियस, रविवार को 18.3 डिग्री सेल्सियस और सोमवार को 18.1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सूरज सुबह करीब 06:32 AM बजे उदय होगा और शाम को 05:35 PM बजे अस्त होगा।

Bihar Weather Patna Patna News
