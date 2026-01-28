Patna Weather: पटना में आज बादल, कल कैसा रहेगा मौसम; ठंड पर भी अपडेट जान लें
Patna Weather: बिहार के कई जिलों में मौसम ने करवट बदल ली है। पटना में मौसम बदला है और इस बदलाव ने लोगों को चौंकाया भी है। पिछले कुछ दिनों से पटना में दिन के वक्त धूप खिल रही थी और लोगों को अच्छी धूप मिल रही थी। लेकिन बुधवार को पटना के आसमान में बादल छाया हुआ है। बादल छाए होने की वजह से लोग बारिश को लेकर भी संशय में थे। हालांकि, मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश की आशंका नहीं जताई है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज पटना में बादलों का डेरा होगा।
पटना में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत की बात यह भी है कि बादल छाए होने के बावजूद वहां लोगों को ज्यादा ठंड का अहसास नहीं हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि पटना में बुधवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के आसार हैं। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि मौसम में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। मंगलवार को पटना के न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री और अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। पटना का अधिकतम तापमान 23.9 और न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि गुरुवार को पटना में मौसम शुष्क रह सकता है। इस दिन हल्के बादल भी नजर आ सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पटना के लोगों को फिलहाल आगे भी कड़ाके की ठंड नहीं सहनी होगी। आगे के दिनों में पटना में सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। हालांकि, धूप खिलने से लोगों को राहत भी मिल सकती है। दिन और रात के वक्त हल्की ठंड रहेगी।