Patna Weather: पटना में आज बादल, कल कैसा रहेगा मौसम; ठंड पर भी अपडेट जान लें

संक्षेप:

Patna Weather: बुधवार को पटना के आसमान में बादल छाया हुआ है। बादल छाए होने की वजह से लोग बारिश को लेकर भी संशय में थे। हालांकि, मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश की आशंका नहीं जताई है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज पटना में बादलों का डेरा होगा।

Jan 28, 2026 11:18 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Patna Weather: बिहार के कई जिलों में मौसम ने करवट बदल ली है। पटना में मौसम बदला है और इस बदलाव ने लोगों को चौंकाया भी है। पिछले कुछ दिनों से पटना में दिन के वक्त धूप खिल रही थी और लोगों को अच्छी धूप मिल रही थी। लेकिन बुधवार को पटना के आसमान में बादल छाया हुआ है। बादल छाए होने की वजह से लोग बारिश को लेकर भी संशय में थे। हालांकि, मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश की आशंका नहीं जताई है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आज पटना में बादलों का डेरा होगा।

पटना में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत की बात यह भी है कि बादल छाए होने के बावजूद वहां लोगों को ज्यादा ठंड का अहसास नहीं हो रहा है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि पटना में बुधवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहने के आसार हैं। इससे अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। हालांकि मौसम में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। मंगलवार को पटना के न्यूनतम तापमान में 0.8 डिग्री और अधिकतम तापमान में 0.1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। पटना का अधिकतम तापमान 23.9 और न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि गुरुवार को पटना में मौसम शुष्क रह सकता है। इस दिन हल्के बादल भी नजर आ सकते हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। पटना के लोगों को फिलहाल आगे भी कड़ाके की ठंड नहीं सहनी होगी। आगे के दिनों में पटना में सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। हालांकि, धूप खिलने से लोगों को राहत भी मिल सकती है। दिन और रात के वक्त हल्की ठंड रहेगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
