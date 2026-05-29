Patna Weather: पटना में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश; गर्मी छूमंतर, तीन दिनों तक रहेगा असर
Patna Weather Update: पटना में सुबह-सुबह मौसम का रुख बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा के साथ बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली।
Patna Weather Update: राजधानी पटना समेत लगभग पूरे बिहार में मौसम का मिजाज बदल हो गया है। शुक्रवार को पटना के आसमान में बादल ने ऐसा डेरा डाला कि दिन में ही अंधेरा छा गया। कुछ देर के बाद राजधानी क्षेत्र और बाहरी इलाकों से बारिश की खबरें आने लगीं। झमाझम बारिश और तेज हवा के कारण करीब 10 दिनों से झुलसा रही गर्मी छूमंतर हो गई। बताया जा रहा है कि आगामी तीन दिनों तक गर्मी से राहत की स्थिति बनी रह सकती है। पूरे बिहार में अगले 24 घंटों के लिए आंधी-पानी का अलर्ट जारी किया गया है। पटना के अलावे वैशाली, मुजफ्फरपुर, बक्सर, सीवान, छपरा, गोपालगंज, कैमूर आदि जिलों में भी सुबह सुबह झमाझम बारिश से नजारा बदल गया।
पटना मौसम विज्ञान केंद्र से आज शुक्रवार 29 मई को 10 जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार खगड़िया, बांका, भागलपुर, मधुबनी, मधेपुरा, मुंगेर, सुपौल, सहरसा जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश और तेज हवा की प्रबल सभांवना है। इन इलाकों में करीब पचास से साठ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। इससे कमजोर घरों और आम लीची के फसलों को नुकसान पहुंच सकता है।
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लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें