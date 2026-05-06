सम्राट कैबिनेट के शपथ ग्रहण में बारिश का खलल या साफ आसमान? मौसम विभाग का रात में रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने पटना में बुधवार देर रात को आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी किया है। गुरुवार दोपहर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में बारिश खलल डालेगी, या आसमान साफ रहेगा, इस पर मौसम विभाग का क्या कहना है?

Patna Weather: बिहार में सम्राट चौधरी का कैबिनेट विस्तार गुरुवार 7 मई को होने जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12 बजे बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इसको लेकर गांधी मैदान में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बुधवार को बारिश की वजह से शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में बाधा आई थी। मौसम विभाग ने तात्कालिक अलर्ट जारी कर पटना जिले में देर रात तक आंधी, बारिश और वज्रपात का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इससे प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। गुरुवार को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी मौसम खेल ना बिगाड़ दे, यह चिंता सताने लगी है।

पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बुधवार रात को तात्कालिक पूर्वानुमान जारी कर देर रात तक 9 जिलों में वज्रपात, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई। पटना जिले के दानापुर-खगौल, नौबतपुर, पटना ग्रामीण, पुनपुन, फतुहा, फुलवारी, बिहटा, मनेर और संपतचक प्रखंड में मौसम बिगड़े रहने के आसार हैं। इसके अलावा, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सारण और सीतामढ़ी जिले में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है।

राजधानी पटना में बुधवार दोपहर को भी कुछ देर के लिए मौसम बिगड़ा था। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से गांधी मैदान में कई जगहों पर जलजमाव हो गया था। इससे प्रशासन को शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में परेशानी हुई। पटना नगर निगम की मशीनरी और दर्जनों श्रमिक देर शाम तक गांधी मैदान में जमा पानी को निकालने की मशक्कत करते रहे। अब रात में फिर से बारिश हुई तो फिर से जलजमाव हो जाएगा। साथ ही आंधी चलने से पंडाल को भी नुकसान पहुंच सकता है। प्रशासनिक अधिकारी और कर्मी गांधी मैदान में डटे हैं और तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं।

शपथ ग्रहण के दौरान कैसा रहेगा पटना का मौसम? मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राजधानी पटना में गुरुवार को बारिश के आसार कम हैं। 7 मई को पटना में हल्के बादल छाए रहेंगे, फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि, बिहार के अन्य कुछ जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी है। ऐसे में पटना में भी अचानक मौसम बिगड़ने की आशंका बनी रह सकती है।

गुरुवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीवीआईपी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पटना पहुंचेंगे। मौसम खराब रहने पर हवाई जहाज की लैंडिंग में परेशानी आ सकती है। इसलिए भी मौसम का साफ रहना जरूरी है।

वाटरप्रूफ पंडाल में बैठ सकेंगे 20 हजार लोग गांधी मैदान में गुरुवार को एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। 20 हजार आदमी के बैठने के लिए पंडाल बनाए गए हैं। एक मुख्य और तीन वीवीआईपी-वीआईपी पंडालों में पंखा-कूलर लगाए गए हैं। इसके लिए जेनरेटर भी मैदान में लगाया गया है। बरसात के मौसम को देखते हुए सभी पंडाल वाटरप्रूफ बनाए गए हैं।

जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से दोपहर 12:10 बजे से फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे सोशल साइटों पर शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था की गई है। जो लोग इस समारोह में शामिल नहीं होंगे वे चाहें तो अपने मोबाइल पर इसे लाइव देख सकते हैं।

आम लोगों के प्रवेश के लिए 6 गेट शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गांधी मैदान में आम लोग गेट संख्या 5, 6, 7, 8, 9 और 10 से प्रवेश कर सकेंगे। वहीं मीडियाकर्मियों का प्रवेश गेट संख्या 11 से होगा। जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को गांधी मैदान में प्रवेश और इससे संबंधित पार्किंग योजना की जानकारी साझा की है। किसी भी आपात स्थिति के लिए जिला कंट्रोल रूम का नंबर दिन-रात संचालित रहेगा।

सीएम ने लिया तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार शाम में गांधी मैदान पहुंचे। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को जरूरी दिशानिर्देश दिए।