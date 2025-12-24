पटना में नए साल से चलेगी वाटर मेट्रो, गंगा नदी में तैयार 12 करोड़ की बोट

संक्षेप: नए साल 2026 में पटना वासियों को वाटर मेट्रो की सुविधा मिल जाएगी। पटना में अगले महीने यानी जनवरी में वाटर मेट्रो शुरू होने की संभावना है। गंगा नदी में 12 करोड़ रुपये की लागत से तैयार खास बोट भी तैयार है।

बिहार की राजधानी पटना में नए साल से वाटर मेट्रो दौड़ने लगेगी। केरल के कोच्चि की तर्ज पर गंगा नदी में वाटर मेट्रो चलाई जाएगी। इसके लिए लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से तैयार एक बोट (नाव) गंगा नदी में उतार दी गई है। बताया जा रहा है कि 3 जनवरी 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता से विशेषज्ञों की टीम इसका निरीक्षण करेगी। इसके बाद इसे आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में पटना के कंघन घाट से दीघा घाट तक वाटर मेट्रो चलाने की योजना है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, वाटर मेट्रो में लगभग 48 लोगों के बैठने की सुविधा है। इसके अलावा, बड़ी संख्या में यात्रियों के खड़े रहने की भी जगह दी गई है। वाटर मेट्रो पूरी तरह वातानुकूलित है। इसमें एसी और टीवी की सुविधा रहेगी। सुरक्षा के लिए अग्निशमन यंत्र और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वाटर मेट्रो के अंदर से यात्रियों को गंगा नदी का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलेगा।

शुरुआत में वाटर मेट्रो कंघन घाट से दीघा घाट तक चलाई जाएगी। इसकी दूरी लगभग साढ़े 10 किलोमीटर है। बीच में प्रमुख घाटों पर भी इसके स्टोपेज भी होंगे। रिपोर्ट्स में वाटर मेट्रो का किराया 80 से 100 रुपये बताया जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से किराया तय नहीं किया गया है।