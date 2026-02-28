Hindustan Hindi News
PUSU Elections: पटना यूनिवर्सिटी में मतदान के दौरान हंगामा, रिंकल यादव ने फाड़े बैलेट पेपर

Feb 28, 2026 11:48 am ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के मतदान के दौरान हंगामा देखने को मिला है। सेंट्रल पैनल के प्रेसिडेंट उम्मीदवार रिंकल यादव ने पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में बूथों पर बैलेट पेपर फाड़ दिए। 

PUSU Elections: पटना विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हो रहा है। वोटिंग के दौरान पटना कॉलेज में सुबह हंगामा हो गया। पीयू सेंट्रल पैनल के अध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार रिंकल यादव ने मतपर्ची में गलत नाम लिखे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनका नाम बैलेट पेपर में रिंकल यादव की जगह रिंकल कुमार लिखा हुआ है। उन्होंने पटना कॉलेज के कमरा नंबर 5 में बैलेट पेपर फाड़ दिए। हंगामे के बाद उन्हें पुलिस पकड़कर ले गई, हालांकि कुछ देर बाद छोड़ दिया। हंगामे की वजह से पटना कॉलेज में 20 मिनट के लिए मतदान बाधित रहा।

अध्यक्ष प्रत्याशी रिंकल यादव और उनके समर्थकों का कहना है कि उन्होंने पूरा प्रचार रिंकल यादव के नाम से किया, लेकिन बैलेट पेपर में रिंकल कुमार लिखा हुआ है। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर संज्ञान ले लिया है और मतदान कर्मी सभी बैलेट पेपर पर उनके नाम में पेन से ही सुधार कर रहे हैं।

पटना कॉलेज से निकलने के बाद अध्यक्ष उम्मीदवार अन्य बूथों पर भी जाकर हंगामा करने लगे। यूनिवर्सिटी परिसर में उन्होंने बैलेट पेपर में गलत नाम को लेकर विरोध जताया। इसके बाद वे बीएन कॉलेज पहुंचे और बैलेट पेपर फाड़ दिए।

PUSU चुनाव की वोटिंग धीमी

पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के मतदान की रफ्तार काफी धीमी है। सुबह 11 बजे तक पटना कॉलेज में 2248 में से सिर्फ 60 स्टूडेंट्स ने ही वोट डाला। मगध महिला कॉलेज में भी सुबह साढ़े 9 बजे तक सिर्फ 1.86 फीसदी मतदान हुआ। वहीं, बीएन कॉलेज में आईडी कार्ड नहीं मिलने पर छात्रों ने विरोध दर्ज किया। इसके बाद उन्हें वैकल्पिक परिचय पत्र देकर मतदान करवाया गया।

ढाई बजे तक वोटिंग, 5 बजे से शुरू होगी मतगणना

पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुक्रवार सुबह 8.30 बजे से शुरू हुआ। वोटिंग दोपहर 2.30 बजे तक चलेगी। शाम 5 बजे से मतगणना शुरू कर दी जाएगी। देर रात तक चुनाव परिणाम जारी किए जाने की संभावना है।

(हिन्दुस्तान टीम के इनपुट के साथ)

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

Patna University Patna College Patna अन्य..
