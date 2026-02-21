पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की वोटिंग 28 फरवरी को ही होगी, स्थगन का आदेश वापस

पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव स्थगित करने का आदेश वापस ले लिया गया है। पीयू छात्र संघ चुनाव का मतदान 28 फरवरी को ही होगा। विश्वविद्यालय के डीन ने शनिवार रात को इस संबंध में नई अधिसूचना जारी की है।

बिहार के पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को स्थगित करने का आदेश कुछ देर में ही वापस ले लिया गया। अब पीयू छात्र संघ चुनाव की वोटिंग अपनी तय तारीख 28 फरवरी को ही होगी। इससे चुनाव की तैयारियों में जुटे विभिन्न छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं को राहत मिली है। दरअसल, पीयू छात्र संघ चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शनिवार को चुनाव स्थगित कर दिया गया था। जब छात्र संगठनों ने विरोध करते हुए हंगामा किया तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह फैसला वापस ले लिया।

शनिवार शाम में जैसे ही छात्र संघ चुनाव टाले जाने की अधिसूचना जारी हुई, छात्र नेताओं में आक्रोश बढ़ गया। विभिन्न छात्र संगठनों के नेताओं ने पटना विश्वविद्यालय की घेराबंदी कर दी और चुनाव तय समय पर ही कराने की मांग करने लगे। हंगामा होते देख विश्वविद्यालय प्रशासन को झुकना पड़ा और 28 फरवरी को ही पीयू चुनाव के लिए मतदान कराने की घोषणा की।

इससे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से शनिवार शाम में अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें कहा गया कि पिछले कुछ दिनों में यूनिविर्सिटी परिसर में अमर्यादित एवं अप्रत्याशित घटनाएं हुईं और चुनाव आचार संहिता का जमकर उल्लंघन किया गया। इन घटनाओं के चलते छात्र संघ चुनाव 2025-26 को अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है।

पीयू प्रशासन ने इसमें कहा था कि चुनाव प्रचार के दौरान पटना वीमेंस कॉलेज परिसर में छात्रों का एक गुट बिना अनुमति के प्रवेश कर गया और नारेबाजी करने लगा था। छात्र नेताओं ने निर्धारित समयावधि से पहले ही प्रचार शुरू कर दिया और महंगी गाड़ियों से कैंपेन करने लगे। छपे हुए बैनर पोस्टर का इस्तेमाल कर नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। शनिवार सुबह पटना साइंस कॉलेज की एक क्लास में घुसकर छात्रों ने शिक्षक के साथ मारपीट की। इन्हीं अप्रत्याशित घटनाओं की वजह से चुनाव को टाला गया।

साइंस कॉलेज में टीचर की पिटाई से बिगड़ा माहौल शनिवार सुबह पटना साइंस कॉलेज में चुनाव प्रचार कर रहे छात्रों द्वारा एक शिक्षक के साथ मारपीट कर दी गई। इससे माहौल ज्यादा बिगड़ गया। पटना कॉलेज के कुछ छात्र क्लासरूम में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां अंग्रेजी के टीचर के साथ उन्होंने मारपीट की। इसके बाद साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज के छात्र भी आपस में भिड़ गए।

छात्र संघ चुनाव की घोषणा के बाद से ही विभिन्न कैंपस में ऐसी घटनाएं बढ़ गई थीं। शनिवार को एक शिक्षक की पिटाई होने के बाद स्टाफ और टीचर भी भड़क गए। शिक्षकों ने खुद को चुनावी कार्य से अलग करने का भी निर्णय ले लिया। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद माहौल ज्यादा बिगड़ गया और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चुनाव स्थगित करने का फैसला लिया। हालांकि, कुछ समय बाद ही चुनाव टालने का फैसला वापस भी ले लिया गया।