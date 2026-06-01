पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कई प्रिंसिपल ट्रांसफर, मुख्य सचिव प्रत्यय की पत्नी रत्ना अमृत एएन कॉलेज की प्राचार्य
Chief Secretary Pratyaya Amrit Wife News: बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की पत्नी और सीनियर टीचर प्रो. रत्ना अमृत को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के आदेश पर पटना के नामी एएन कॉलेज का नया प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है।
Chief Secretary Pratyaya Amrit Wife News: बिहार की राजधानी पटना के सबसे नामी कॉलेज अनुग्रह नारायण कॉलेज (A.N. College) को अपनी नई कमान मिल गई है। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से बड़े पैमाने पर किए गए ट्रांसफर के बाद सीनियर टीचर प्रोफेसर रत्ना अमृत को एएन कॉलेज का नया प्रिंसिपल बनाया गया है। आपको बता दें कि प्रोफेसर रत्ना अमृत बिहार के मौजूदा मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की पत्नी हैं। पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में डॉ. रत्ना अमृत को उनके बेहतरीन कामकाज, अनुशासित मिजाज और दूरगामी सोच के लिए जाना जाता है।
वीसी की अगुवाई में हुआ फैसला
पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर उपेंद्र प्रसाद सिंह की अगुवाई में हुई ट्रांसफर कमेटी की बड़ी मीटिंग में कुल सात सरकारी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को इधर से उधर करने का बड़ा फैसला लिया गया। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रो. अबु बकर की तरफ से जारी सरकारी आदेश के अनुसार, इसी फेरबदल के तहत प्रोफेसर रत्ना अमृत का ट्रांसफर बीडी कॉलेज से एएन कॉलेज के लिए किया गया है। कॉलेज के लिए यह नई पोस्टिंग इसलिए भी खास है क्योंकि प्रो. रत्ना अमृत पहले भी एक लंबे समय तक इसी एएन कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर अपनी बढ़िया सेवाएं दे चुकी हैं। ऐसे में अपने पुराने कॉलेज में ही प्रिंसिपल बनकर लौटना उनके करियर के लिए एक बड़ी बात है।
हिंदू कॉलेज की पूर्व छात्रा से लेकर बीडी कॉलेज की कमान संभालने तक का सफर
डॉ. रत्ना अमृत का पढ़ाई का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। उन्होंने देश की मशहूर दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां ली हैं। इसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात अपने क्लासमेट प्रत्यय अमृत से हुई थी, जो बाद में उनके पति बने। एएन कॉलेज की कमान संभालने से ठीक पहले वह पटना के ही एक और नामी कॉलेज, भुवनेश्वरी दयाल महाविद्यालय (B.D. College) में प्रिंसिपल के तौर पर अपना काम बखूबी संभाल रही थीं। बीडी कॉलेज में रहने के दौरान उन्होंने पढ़ाई-लिखाई के माहौल को सुधारने और कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए कई बड़े काम किए थे।
NAAC रैंकिंग और नई शिक्षा नीति को जमीन पर उतारने का होगा बड़ा चैलेंज
एएन कॉलेज को बिहार में NAAC रैंकिंग के मामले में हमेशा से सबसे आगे माना जाता है। चूंकि प्रोफेसर रत्ना अमृत इस कॉलेज की अंदरूनी व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए कुर्सी संभालने के बाद उनके सामने नई शिक्षा नीति (NEP 2020) को पूरी तरह जमीन पर लागू करने, कॉलेज में कंपनियों को बुलाकर बच्चों की नौकरियां लगवाने और रिसर्च के काम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।
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