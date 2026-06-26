पटना यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर विवेक की नौकरी खत्म, FIR दर्ज होगा; फर्जीवाड़ा बहुत महंगा पड़ा

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना द्वारा जारी सूचना के अनुसार, विवेक कुमार चयन सहायक प्राध्यापक (भूगोल) पद के लिए किया गया था। वे पटना विवि में कार्यरत थे। उनका चयन रद्द कर दिया गया है।

Patna University News: बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने भूगोल विषय के सहायक प्राध्यापक पद के लिए चयनित अभ्यर्थी विवेक कुमार का चयन रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई उनके शिक्षण अनुभव प्रमाणपत्र के फर्जी पाए जाने के बाद की गई है। आयोग ने अभ्यर्थी के विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश भी दिया है। इस कार्रवाई से राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में हड़कंप मच गया है। कई विश्वविद्यालयों से फर्जी अनुभव प्रमाणपत्र पर बहाली की खबरें आई हैं।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना द्वारा जारी सूचना के अनुसार, विवेक कुमार चयन सहायक प्राध्यापक (भूगोल) पद के लिए किया गया था। वे पटना विवि में कार्यरत थे। आयोग ने 27 अक्टूबर 2024 को चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की थी, जिसमें विवेक कुमार को अनारक्षित कोटि में क्रम संख्या एक पर स्थान दिया गया था। 28 अक्टूबर 2024 को उन्हें विश्वविद्यालय आवंटन की सूचना भी जारी कर दी गई थी।

इसके बाद पटना विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने 25 मई 2026 को आयोग को पत्र लिखकर बताया कि विवेक कुमार का शिक्षण अनुभव प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया है। इसके आधार पर विश्वविद्यालय ने 29 अगस्त 2025 को जारी उनके नियुक्ति पत्र को निरस्त करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी।

आयोग ने कुलसचिव के प्रतिवेदन के आधार पर विवेक कुमार का चयन रद्द करने और उनकी नियुक्ति की अनुशंसा वापस लेने का निर्णय लिया है। साथ ही आयोग ने अभ्यर्थी के खिलाफ संबंधित विश्वविद्यालय को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। अब अनारक्षित कोटि में क्रम संख्या एक पर उनका चयन एवं नियुक्ति अनुशंसा पूर्ण रूप से रद्द मानी जाएगी।