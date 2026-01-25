26 जनवरी पर बदला रहेगा पटना का ट्रैफिक; गांधी मैदान के इन रास्तों पर नो एंट्री, कई रूट डायवर्ट

संक्षेप: पटना के गांधी मैदान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य राजकीय समारोह होगा। इसे लेकर सुबह 7 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक गांधी मैदान की ओर सभी सामान्य व व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। बस, ऑटो और ई-रिक्शा के रूट बदले गए हैं।

पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य राजकीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। सुबह सात बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक किसी भी दिशा से गांधी मैदान की ओर सामान्य और व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि एंबुलेंस, अग्निशमन और अन्य आपातकालीन सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

डाकबंगला चौराहा से जेपी गोलंबर तक का मार्ग केवल राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों के काफिले के लिए आरक्षित रहेगा। 26 जनवरी को डाकबंगला चौराहा से गांधी मैदान (चिल्ड्रन पार्क) तक सामान्य वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। न्यू डाकबंगला रोड से एसपी वर्मा रोड की ओर जाने पर भी रोक रहेगी। बुद्ध मार्ग में कोतवाली टी से पुलिस लाइन तक पूर्व दिशा में जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे।

बस, ऑटो और ई-रिक्शा के रूट में भी बदलाव किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज से चलने वाली बसें गांधी चौराहा, मछुआटोली, दरियापुर तिराहा, नाला रोड और पीरमुहानी होते हुए पटना जंक्शन तक जाएंगी। पटना जंक्शन से चलने वाले ऑटो और ई-रिक्शा डाकबंगला, न्यू डाकबंगला रोड, भट्टाचार्य चौक होते हुए एग्जीबिशन रोड तक संचालित होंगे।गांधी मैदान में प्रवेश के लिए अलग-अलग गेट निर्धारित किए गए हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का प्रवेश गेट नंबर एक से होगा, जबकि विशिष्ट अतिथि गेट नंबर दस से प्रवेश करेंगे। आम लोगों के लिए गेट नंबर छह और सात तय किए गए हैं।