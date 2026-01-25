Hindustan Hindi News
पटना में वाहनों की कहां-कहां नो एंट्री, गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में सुरक्षा सख्त

संक्षेप:

गांधी मैदान एवं कारगिल स्मृति चौक पर विधि-व्यवस्था संधारण के लिए वरीय दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में 77 विभिन्न स्थानों पर 136 दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

Jan 25, 2026 08:56 am IST
गणतंत्र दिवस के दिन पटना के गांधी मैदान में प्रवेश सुबह सात बजे से प्रारंभ होगा। सभी आमंत्रित अतिथियों से प्रातः 08.30 बजे तक स्थान ग्रहण कर लेने का अनुरोध किया गया है। आम जनता का प्रवेश गांधी मैदान के गेट नं. 5, 6 एवं 7 से होगा तथा उनके लिए गांधी मैदान के अंदर बने दर्शक दीर्घा में निर्धारित स्थान पर बैठने की व्यवस्था की गई है। गांधी मैदान के दक्षिण ओर के प्रमुख गेट सं. 09 एवं 10 से केवल आमंत्रित अतिथि ही मैदान में प्रवेश करेंगे।

डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने शनिवार को गांधी मैदान में आयोजित ब्रीफिंग में पदाधिकारियों से कहा है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन होगा। मुख्य राजकीय समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। इसके लिए सभी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था, दर्शक दीर्घा प्रबंधन एवं विशिष्ट तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति सौजन्यता तथा प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान देना होगा।

बिहार सरकार के 12 विभागों द्वारा गांधी मैदान में झांकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं परेड में 21 टुकड़ियां भाग ले रही हैं। शनिवार को अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया है। विधि-व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से गांधी मैदान को चार सेक्टर एवं सब-सेक्टर में बांटा गया है। गांधी मैदान एवं कारगिल स्मृति चौक पर विधि-व्यवस्था संधारण के लिए वरीय दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में 77 विभिन्न स्थानों पर 136 दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें 04 सेक्टर दंडाधिकारी भी शामिल हैं। जिला नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में 22 सुरक्षित दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। गांधी मैदान में अस्थायी थाना एवं नियंत्रण कक्ष क्रियाशील रहेगा। इन दोनों जगहों से 18 वॉच टावरों से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।

गांधी मैदान की सुरक्षा सख्त

सीसीटीवी से सम्पूर्ण क्षेत्र की निगरानी की जाएगी। स्मार्ट सिटी द्वारा संस्थापित 128 सीसीटीवी कैमरों से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जाएगी। इसमें गांधी मैदान के चारों तरफ 49 कैमरा तथा गांधी मैदान के अंदर 79 कैमरा क्रियाशील है। डीएम ने कहा कि 34 प्रकाश मीनारों से 136 एलईडी मेटल लाईट, 229 पोल लाईट एवं 15 हाईमास्ट लाइट के द्वारा गांधी मैदान एवं उसके चारों ओर प्रकाश की उत्कृष्ट व्यवस्था रहेगी। पाथवे लाइट की भी बेहतर व्यवस्था रहेगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
