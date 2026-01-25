पटना में वाहनों की कहां-कहां नो एंट्री, गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में सुरक्षा सख्त

संक्षेप: गांधी मैदान एवं कारगिल स्मृति चौक पर विधि-व्यवस्था संधारण के लिए वरीय दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में 77 विभिन्न स्थानों पर 136 दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

गणतंत्र दिवस के दिन पटना के गांधी मैदान में प्रवेश सुबह सात बजे से प्रारंभ होगा। सभी आमंत्रित अतिथियों से प्रातः 08.30 बजे तक स्थान ग्रहण कर लेने का अनुरोध किया गया है। आम जनता का प्रवेश गांधी मैदान के गेट नं. 5, 6 एवं 7 से होगा तथा उनके लिए गांधी मैदान के अंदर बने दर्शक दीर्घा में निर्धारित स्थान पर बैठने की व्यवस्था की गई है। गांधी मैदान के दक्षिण ओर के प्रमुख गेट सं. 09 एवं 10 से केवल आमंत्रित अतिथि ही मैदान में प्रवेश करेंगे।

डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम और एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने शनिवार को गांधी मैदान में आयोजित ब्रीफिंग में पदाधिकारियों से कहा है कि 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य आयोजन होगा। मुख्य राजकीय समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में होगा। इसके लिए सभी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था, दर्शक दीर्घा प्रबंधन एवं विशिष्ट तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति सौजन्यता तथा प्रोटोकॉल पर विशेष ध्यान देना होगा।

बिहार सरकार के 12 विभागों द्वारा गांधी मैदान में झांकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं परेड में 21 टुकड़ियां भाग ले रही हैं। शनिवार को अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया है। विधि-व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से गांधी मैदान को चार सेक्टर एवं सब-सेक्टर में बांटा गया है। गांधी मैदान एवं कारगिल स्मृति चौक पर विधि-व्यवस्था संधारण के लिए वरीय दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों के नेतृत्व में 77 विभिन्न स्थानों पर 136 दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें 04 सेक्टर दंडाधिकारी भी शामिल हैं। जिला नियंत्रण कक्ष में तीन पालियों में 22 सुरक्षित दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। गांधी मैदान में अस्थायी थाना एवं नियंत्रण कक्ष क्रियाशील रहेगा। इन दोनों जगहों से 18 वॉच टावरों से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी।