डाकबंगला, एयरपोर्ट और गांधी मैदान के तरफ गाड़ियां नहीं चलेंगी; सम्राट के मंत्रियों के शपथ से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी

आयकर गोलंबर से डाकबंगला, स्वामीनंदन तिराहा, जेपी गोलंबर, रामगुलाम चौक, बाकरगंज, कारगिल चौक, चिल्ड्रन पार्क तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। भट्टाचार्या चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर और पटना जंक्शन से डाकबंगला की ओर वाहनों के परिचालन पर मनाही रहेगी।

पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को बिहार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम तय है। समारोह में प्रधानमंत्री सहित कई वीवीआईपी शिरकत करेंगे। इसके मद्देनजर एयरपोर्ट, नेहरू पथ और गांधी मैदान जाने वाले कई रास्तों पर कल वाहन नहीं चलेंगे। सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे अथवा कार्यक्रम की समाप्ति तक प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान प्रतिबंधित मार्ग पर अग्निशमन, एंबुलेंस और पासधारक वाहनों को छूट रहेगी। इस अवधि में गांधी मैदान की सड़कों पर किसी भी प्रकार के वाहन और ठेला-खोमचा की पार्किंग नहीं होगी।

ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने परेशानी से बचने के लिए विमान यात्रियों से समय से तीन घंटा पूर्व एयरपोर्ट पहुंचने और वाहन चालकों से कार्यक्रम के दौरान गंतव्य तक जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की अपील की है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले वीवीआईपी को आगमन में परेशानी नहीं हो और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है।

आयकर गोलंबर से डाकबंगला तक वाहनों पर प्रतिबंध आयकर गोलंबर से डाकबंगला, स्वामीनंदन तिराहा, जेपी गोलंबर, रामगुलाम चौक, बाकरगंज, कारगिल चौक, चिल्ड्रन पार्क तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। भट्टाचार्या चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर और पटना जंक्शन से डाकबंगला की ओर वाहनों के परिचालन पर मनाही रहेगी। जीपीओ ऊपर/नीचे से कोतवाली की ओर एवं पुलिस लाइन तिराहा से कोतवाली की ओर बुद्धमार्ग में वाहन नहीं चलेंगे। डाकबंगला चौराहा से वाहनों को न्यू डाकबंगला, भट्टाचार्या मोड़ से राजेन्द्र पथ की ओर जाने दिया जायेगा।

न्यू डाकबंगला से एसपी वर्मा रोड और जेपी गोलंबर से चिल्ड्रन पार्क जाने वाली सड़क पर आम वाहनों के लिए बंद रहेगी। बुद्धमार्ग से पूरब छज्जूबाग टीएन बनर्जी पथ और ठाकुरबाड़ी मोड़/बाकरगंज मोड़ से पश्चिम गांधी मैदान की ओर वाहनों का परिचालन नहीं होगा। आईएमएस हॉल, होटल पनास, ट्वीन टावर, मौर्या होटल के सभी कट से गांधी मैदान की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। अशोक राजपथ में जामुन गली मोड़ से कारगिल चौक की तरफ वाहनों के परिचालन नहीं हो सकेगा।