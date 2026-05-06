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डाकबंगला, एयरपोर्ट और गांधी मैदान के तरफ गाड़ियां नहीं चलेंगी; सम्राट के मंत्रियों के शपथ से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी

May 06, 2026 09:26 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, पटना
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आयकर गोलंबर से डाकबंगला, स्वामीनंदन तिराहा, जेपी गोलंबर, रामगुलाम चौक, बाकरगंज, कारगिल चौक, चिल्ड्रन पार्क तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। भट्टाचार्या चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर और पटना जंक्शन से डाकबंगला की ओर वाहनों के परिचालन पर मनाही रहेगी।

डाकबंगला, एयरपोर्ट और गांधी मैदान के तरफ गाड़ियां नहीं चलेंगी; सम्राट के मंत्रियों के शपथ से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी

पटना के गांधी मैदान में गुरुवार को बिहार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम तय है। समारोह में प्रधानमंत्री सहित कई वीवीआईपी शिरकत करेंगे। इसके मद्देनजर एयरपोर्ट, नेहरू पथ और गांधी मैदान जाने वाले कई रास्तों पर कल वाहन नहीं चलेंगे। सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे अथवा कार्यक्रम की समाप्ति तक प्रतिबंध लागू रहेगा। इस दौरान प्रतिबंधित मार्ग पर अग्निशमन, एंबुलेंस और पासधारक वाहनों को छूट रहेगी। इस अवधि में गांधी मैदान की सड़कों पर किसी भी प्रकार के वाहन और ठेला-खोमचा की पार्किंग नहीं होगी।

ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने परेशानी से बचने के लिए विमान यात्रियों से समय से तीन घंटा पूर्व एयरपोर्ट पहुंचने और वाहन चालकों से कार्यक्रम के दौरान गंतव्य तक जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की अपील की है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले वीवीआईपी को आगमन में परेशानी नहीं हो और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है।

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आयकर गोलंबर से डाकबंगला तक वाहनों पर प्रतिबंध

आयकर गोलंबर से डाकबंगला, स्वामीनंदन तिराहा, जेपी गोलंबर, रामगुलाम चौक, बाकरगंज, कारगिल चौक, चिल्ड्रन पार्क तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। भट्टाचार्या चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर और पटना जंक्शन से डाकबंगला की ओर वाहनों के परिचालन पर मनाही रहेगी। जीपीओ ऊपर/नीचे से कोतवाली की ओर एवं पुलिस लाइन तिराहा से कोतवाली की ओर बुद्धमार्ग में वाहन नहीं चलेंगे। डाकबंगला चौराहा से वाहनों को न्यू डाकबंगला, भट्टाचार्या मोड़ से राजेन्द्र पथ की ओर जाने दिया जायेगा।

न्यू डाकबंगला से एसपी वर्मा रोड और जेपी गोलंबर से चिल्ड्रन पार्क जाने वाली सड़क पर आम वाहनों के लिए बंद रहेगी। बुद्धमार्ग से पूरब छज्जूबाग टीएन बनर्जी पथ और ठाकुरबाड़ी मोड़/बाकरगंज मोड़ से पश्चिम गांधी मैदान की ओर वाहनों का परिचालन नहीं होगा। आईएमएस हॉल, होटल पनास, ट्वीन टावर, मौर्या होटल के सभी कट से गांधी मैदान की ओर वाहन नहीं जा सकेंगे। अशोक राजपथ में जामुन गली मोड़ से कारगिल चौक की तरफ वाहनों के परिचालन नहीं हो सकेगा।

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हवाई अड्डा और नेहरू पथ

गुरुवार को शेखपुरा मोड़ से हवाई अड्‌डा की ओर वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। हवाई अड्‌डा गोलंबर से पटेल गोलंबर व राजेंद्र चौक से पटेल गोलंबर की ओर भी वाहन नहीं चलेंगे। एयरपोर्ट जाने वाले यात्री यथासंभव जगदेव पथ का प्रयोग कर सकते हैं। पटेल गोलंबर से हार्डिंग रोड, आर ब्लॉक ऊपर, आयकर गोलंबर तक चितकोहरा गोलंबर से उत्तर वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। जीपीओ गोलंबर ऊपर से पश्चिम की ओर भी वाहन नहीं चलेंगे। बोरिंग रोड से पूरब दोनों फ्लैक पर व किदवईपुरी से आयकर गोलंबर की ओर वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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