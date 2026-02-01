Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPatna Traffic police issued advisory no entry from kargil chowk to gaighat gandhi maidan ashok rajpath
कारगिल चौक से गायघाट तक नो एंट्री, पटना में ट्रैफिक व्यवस्था बदली; घर से निकलने से पहले समझ लें रूट

कारगिल चौक से गायघाट तक नो एंट्री, पटना में ट्रैफिक व्यवस्था बदली; घर से निकलने से पहले समझ लें रूट

संक्षेप:

Patna Traffic News: इस दौरान अगमकुआं आरओबी से गायघाट आने वाले व्यावसायिक वाहन एनएमसीएच तक आएंगे तथा धनुकी मोड़/बिस्कोमान गोलंबर से गायघाट आने वाले व्यावसायिक वाहन डंका ईमली चौक तक आएंगे।

Feb 01, 2026 07:08 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
share Share
Follow Us on

माघी पूर्णिमा पर आज राजधानी पटना की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। कारगिल चौक से पूरब गायघाट तक किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। अशोक राजपथ में कारगिल चौक से गायघाट पुल नीचे तक के सभी इंट्री प्वाइंट बन्द रहेंगे। खजांची रोड से पटना कॉलेज/सायंस कॉलेज परिसर में श्रद्धालुओं के वाहनों की पार्किंग होगी। शनिवार की रात तीन बजे से रविवार को यातायात सामान्य होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कारगिल चौक से पश्चिम शाहपुर तक सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन होगा। गायघाट की ओर जाने वाले वाहन पुरानी बाइपास अथवा न्यू बाइपास से सीधे धनुकी मोड़, शीतला माता मंदिर अथवा बिस्कोमान गोलंबर से गायघाट की ओर चले जाएंगे और नजदीक के पार्किंग स्थल में पार्क करेंगे। गायघाट पुल के नीचे तक ऑटो एवं अन्य व्यावसायिक वाहनों के आने पर रोक रहेगी।

ये भी पढ़ें:बिहार में मौसम ने ली करवट, अगले 48 घंटे में बारिश, आज कई जगहों पर कोहरा

इस दौरान अगमकुआं आरओबी से गायघाट आने वाले व्यावसायिक वाहन एनएमसीएच तक आएंगे तथा धनुकी मोड़/बिस्कोमान गोलंबर से गायघाट आने वाले व्यावसायिक वाहन डंका ईमली चौक तक आएंगे। गायघाट पुल नीचे से परिचालन होने वाले ऑटो एवं व्यावसायिक वाहन अगमकुआं आरओबी के नीचे से बिस्कोमान गोलंबर से धनुकी मोड़ से पुरानी बाइपास होते हुए गांधी मैदान एवं अन्य जगहों पर जाएंगे।

गांधी मैदान की ओर से गायघाट/अशोक राजपथ में जाने वाले वाहन एग्जीबिशन रोड होते हुए राजेन्द्रनगर पुल से बहादुरपुर गुमटी होते हुए बाइपास, अगमकुआं से बाइपास थाना तक जाएंगे। पाटीपुल घाट/दीघा घाट/शिवा घाट/मीनार घाट (दीघा) घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहन संबंधित घाट के निर्धारित पार्किंग स्थल में अपना वाहन पार्क करेंगे और वहां से श्रद्धालु पैदल उक्त घाटों पर जाएंगे।

गेट नं 93, 88 एवं 83 घाट इन घाटों पर जाने वाले वाहन अशोक राजपथ से सीधे प्रवेश कर गंगा पथ के अंडर पास से जा सकते हैं और इन वाहनों की पार्किंग गंगापथ के उत्तर चिह्नित स्थलों पर की जाएगी। पहलवान घाट/बांस घाट पर जाने वाले वाहन अशोक राजपथ से उत्तर गंगा पथ अंडर पास से सीधे घाट की ओर पार्किंग स्थल तक जाएंगे एवं रास्ते के दाहिने एवं बाएं ओर निर्धारित पार्किंग स्थल में पार्क करेंगे।

ये भी पढ़ें:डबल लेन होंगी गांव की सड़कें, जेब्रा क्रॉसिंग और सिग्नल भी, नीतीश सरकार का प्लान
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar News Patna News Patna अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।