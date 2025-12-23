Hindustan Hindi News
patna traffic police issued adivsory vehicle not allowed nehru path veer chand patel path kankarbagh
पटना में कहां-कहां आज गाड़ियां नहीं चलेंगी, घऱ से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

पटना में कहां-कहां आज गाड़ियां नहीं चलेंगी, घऱ से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक एडवाइजरी

संक्षेप:

Dec 23, 2025 06:43 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो को देखते हुए मंगलवार को पटना शहर में कई जगहों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यह बदलाव दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक रहेगा। पटना एयरपोर्ट से नेहरू पथ होते हुए वीरचंद पटेल पथ तक रोड शो के दौरान वाहन नहीं चलेंगे। हालांकि अग्निशमन, एंबुलेंस, शव वाहन, मरीजों के वाहन और न्यायिक कार्य से जुड़े वाहनों के लिए अलग मार्ग का तय किया गया है।

डीटीओ दफ्तर से दक्षिण की ओर से आने वाले वाहन डीटीओ दफ्तर टमटम पड़ाव- फुलवारी होते हुए जा सकेंगे। डीटीओ कार्यालय से उत्तर की ओर आने वाले वाहन डीटीओ कार्यालय- जगदेव पथ होते जाएंगे। पटेल गोलंबर से एयरपोर्ट तक वाहनों की पार्किंग वर्जित रहेगी। एयरपोर्ट से वीवीआईपी को रिसीव करने के लिए आने वाले वाहनों को एयरपोर्ट के बाहरी पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करेंगे। जगदेव पथ पर वाहनों की पार्किंग वर्जित रहेगी।

वीरचंद पटेल पथ पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा

वीरचंद पटेल पथ पर आर ब्लॉक गोलंबर के नीचे और आर ब्लॉक गोलंबर आरओबी के ऊपर से आयकर गोलंबर तक दोनों फ्लैंक में सभी प्रकार के वाहन नहीं चलेंगे।

12 बजे से राजा बाजार फ्लाईओवर पर परिचालन नहीं

● दानापुर से हड़ताली मोड़ की ओर आने वाले राजा बाजार फ्लाईओवर से नहीं आ पाएंगे

● नेहरू पथ पर सगुना रोड से आने वाले वाहन दक्षिण में जगदेव पथ-डीटीओ कार्यालय-टमटम पड़ाव- फुलवारीशरीफ होते जाएंगे

● पूरब की ओर आशियाना दीघा रोड से दीघा-कुर्जी,-राजापुर पुल- अशोक राजपथ होते जाएंगे

● डाकबंगला से पश्चिम की ओर जाने वाले वाहन उत्तर में बुद्ध मार्ग होते हुए पुलिस लाइन तिराहा, राजापुर पुल, अशोक राजपथ होते जाएंगे

● डाकबंगला से पश्चिम की ओर जाने वाले वाहन दक्षिण में कोतवाली टी- प्वाइंट से जीपीओ आरओबी के ऊपर से आरब्लॉक आरओबी होते गर्दनीबाग आरओबी से अनीसाबाद की ओर जाएंगे

● कंकड़बाग से पटना जंक्शन की ओर पश्चिम की तरफ जाने वाले सभी वाहन जीपीओ आरओबी के ऊपर से आर ब्लॉक आरओबी, गर्दनीबाग आरओबी होते हुए अनीसाबाद की ओर जाएंगे

शेखपुरा से आयकर गोलंबर तक दोनों लेन में वाहन नहीं चलेंगे

● एयरपोर्ट से शुरू रोड शो डुमरा पुलिस चौकी से नेहरू पथ होते हुए आयकर गोलंबर की ओर जाएगा, इसीलिए डुमरा पुलिस चौकी से आयकर गोलंबर तक दोनों लेन में वाहनों का परिचालन बंद रहेगा

● यातायात पुलिस ने पटना के आम लोगों से अपील की है कि शेखपुरा डुमरा पुलिस चौकी से आयकर गोलंबर तक नेहरू पथ चलने की बजाय वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें।

Bihar News Patna News Nitin Nabin अन्य..
