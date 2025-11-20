नीतीश सरकार का शपथ, पटना में किस सड़क पर चलेंगे वाहन और किधर नो एंट्री; ट्रैफिक एडवाइजरी पढ़ लें

संक्षेप: CM Nitish Oath Ceremony: डाकबंगला चौराहा से सभी प्रकार के वाहनों को न्यू डाकबंगला, भट्टाचार्या मोड़ से राजेन्द्र पथ की ओर जाने दिया जाएगा। नेहरू पथ से गांधी मैदान जाने वाले वाहनों को आयकर गोलंबर से दाहिने वीरचन्द पटेल पथ में मोड़ दिया जायेगा।

CM Nitish Oath Ceremony: पटना में नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए गुरुवार को शहर की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी। सुबह छह से दोपहर तीन बजे तक शहर के कई व्यस्तम मार्गों पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा। खासकर गांधी मैदान की ओर जाने वाली सड़क पर वाहन नहीं चलेंगे। बंद मार्ग की जगह वैकल्पिक रास्ते से वाहनों का परिचालन होगा। बंद मार्गों पर सिर्फ अग्निशमन, एम्बुलेन्स, मरीजों के वाहन और शव वाहन जा सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के परिचालन और पार्किंग की अलग-अलग व्यवस्था बहाल की है।

इन मार्गों पर पूरी तरह बंद रहेगा परिचालन भट्टाचार्या रोड चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर कोई भी वाहन नहीं चलेगा। न्यू डाकबंगला से एसपी वर्मा रोड में वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस लाइन तिराहा से गांधी मैदान की ओर और रामगुलाम चौक से पश्चिम, जेपी गोलंबर की ओर वाहनों का परिचालन नहीं होगा। बुद्धमार्ग से पूरब छज्जूबाग टीएन बनर्जी पथ और नवीन पुलिस केन्द्र गेट नं-1 से बैंक रोड आने-जाने वाले वाहनों का परिचालन नहीं होगा।

ठाकुरवाडी मोड/बाकरगंज मोड़ से पश्चिम गांधी मैदान की ओर और आईएमए हॉल/ होटल पनास/ट्विन टावर/मौर्या होटल के सभी कटिंग से गांधी मैदान की ओर किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। अशोक राजपथ में जामुन गली मोड़ से पश्चिम (कारगिल चौक) की तरफ वाहन नहीं चलेंगे। जेपी गोलंबर से चिल्ड्रेन पार्क के बीच का मार्ग सुरक्षित रहेगा।

किसी भी आकस्मिक स्थिति में इस मार्ग से होकर तारा हॉस्पिटल अथवा पीएमसीएच व अन्य नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचा जायेगा। इस मार्ग पर सामान्य आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बुद्धमार्ग में कोतवाली टी से पुलिस लाइन तिराहा तक पूरब (गांधी मैदान) की ओर जाने वाले सभी मार्ग वाहनों के आवागमन के लिए बंद रहेंगे।

आपातकालीन व्यवस्था चिकित्सीय और आकस्मिकता से निपटने के लिए गांधी मैदान के हर बड़े गेट पर चिकित्सक स्टाफ, जीवन रक्षक दवाओं व एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी ताकि एम्बुलेंस पीएमसीएच, एनएमसीएच एवं आईजीआईएमएस जा सके। गांधी मैदान क्षेत्र के आसपास अवस्थित निजी अस्पताल तारा हॉस्पिटल एवं रूबन हॉस्पिटल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है।

अशोक राजपथ पर 400 वाहन पार्क हो सकेंगे कृष्णाघाट से पुराने अशोक राजपथ (डबल डेकर ब्रिज/ से कारगिल चौक) पर आमजनों के (2/4 व्हीलर) 400 वाहन लगेंगे। जेपी गंगा पथ (दीघा गोलंबर से कंगन घाट तक) एक हजार वाहन, मौर्या लोक मल्टी लेवल पार्किंग में 96, वीरचंद पटेल पथ का सर्विस लेन पर 200 वाहन, बांस घाट वाला रोड पर 100 वाहन, मिलर हाई स्कूल में 250 वाहन, पटना कॉलेज/पटना सायंस कॉलेज परिसर में 200 वाहन लगेंगे।

आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग यह होगा डाकबंगला चौराहा से सभी प्रकार के वाहनों को न्यू डाकबंगला, भट्टाचार्या मोड़ से राजेन्द्र पथ की ओर जाने दिया जाएगा। नेहरू पथ से गांधी मैदान जाने वाले वाहनों को आयकर गोलंबर से दाहिने वीरचन्द पटेल पथ में मोड़ दिया जायेगा। एयरपोर्ट जाने एवं आने के लिए वैकल्पिक मार्ग यथा (राजाबाजार होते हुए डुमरा चौकी, टमटम पड़ाव होते हुए आमुकोड़ा मोड़, फुलवारी खगौल मार्ग, अनीसाबाद मार्ग) का उपयोग करें। बारीपथ, नेहरू पथ पर निजी वाहनों का परिचालन यथावत रहेगा। एयरपोर्ट जाने वाले यात्री जगदेव पथ का प्रयोग कर सकते हैं।