पटना में रावण दहन देखने गांधी मैदान किस रास्ते से जाएं, कहां वाहन की नो एंट्री; रूट समझ लें

पटना पुलिस ने पटना की सड़कों पर फ्लैग मार्च भी किया। गांधी मैदान पहुंचने में आम लोगों को परेशानी ना हो और सड़क पर जाम की स्थिति ना बने इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने खास एडवाइजरी जारी कर दी है।

दशहरा के मौके पर पटना के गांधी मैदान में रावण दहन होगा। शाम पांच बजे के आसपास रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा। हालांकि, गांधी मैदान में होने वाले रावण दहन को देखने के लिए लोग काफी पहले से ही वहां जमा होने लगते हैं। हर साल गांधी मैदान में रावण दहन के मौके पर हजारों लोगों की भारी भीड़ जुटती है। इस बार भी यहां काफी संख्या में लोग रावण के पुतले को जलते हुए देखने के लिए आएंगे।

इन रास्तों पर वाहनों की नो एंट्री पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहा गया है कि भट्टाचार्या चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर किसी भी तरह के वाहनों का परिचालन सुबह 11 बजे से बंद रहेगा। इसके अलावा न्यू डाकबंगला से एसपी वर्मा रोड पर वाहनों का प्रवेश वर्जित है। जेपी गंगा पथ पर गोलबंर से गांधी मैदान तक वाहनों की नो एंट्री रहेगी। इसके अलावा जेपी गोलबंर से डाकबंगला चौराहा और पटना जंक्शन गोलंबर तक वाहनों का प्रवेश वर्जित है। इस दौरान सड़क के दोनों किनारे किसी भी तरह के ठेले, इत्यादि की भी पार्किंग नहीं होगी।

एक्जीबिशन रोड पर सड़क पर वाहनों की पार्किंग नहीं होगीय़ चिल्ड्रेन पार्क से पुलिस लाइन तिराहा तक वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। आईएमए हॉल तथा मोर्या होटल के सभी कटिंग से गांधी मैदान की ओर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। गोविंद मित्रा रोड मोड़ से करगिल चौक की तरफ वाहन नहीं जा सकेंगे। बेली रोड रोड से गांधी मैदान की तरफ वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी।