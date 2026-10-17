रावण दहन पर 20 अक्टूबर को बदला रहेगा पटना का ट्रैफिक प्लान, इन रूटों पर नहीं चलेंगी गाड़ियां
20 अक्टूबर को भारी भीड़ और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए गांधी मैदान और आसपास की सड़कों पर वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। डाकबंगला और भट्टाचार्य चौराहा से गांधी मैदान की ओर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी।
पटना, वरीय संवाददाता। दशहरा के अवसर पर 20 अक्टूबर को गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ और वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए गांधी मैदान और आसपास की सड़कों पर वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। डाकबंगला और भट्टाचार्य चौराहा से गांधी मैदान की ओर वाहनों को जाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, नेहरू पथ से गांधी मैदान की ओर आने वाले व्यावसायिक वाहनों को आयकर गोलंबर से डायवर्ट किया जाएगा।
यातायात प्रतिबंध 20 अक्तूबर को सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक लागू रहेगा। हालांकि, एंबुलेंस, अन्य आपातकालीन वाहनों और पासधारक वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी जाएगी। ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने बताया कि इस दौरान निर्धारित सड़कों पर वाहन और ठेला खड़ा करने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि रावण वध देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के साथ वीवीआईपी भी गांधी मैदान पहुंचेंगे। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने गांधी मैदान के चारों ओर और यहां आने वाली प्रमुख सड़कों पर वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है।
इन रास्तों पर वाहनों का परिचालन रहेगा प्रतिबंधित
20 अक्तूबर को सुबह 11 बजे से डाकबंगला और भट्टाचार्य चौराहा से गांधी मैदान की ओर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। न्यू डाकबंगला रोड से एसपी वर्मा रोड की ओर भी वाहन नहीं चलेंगे। डाकबंगला चौराहा से वाहनों को न्यू डाकबंगला रोड की ओर और भट्टाचार्य मोड़ से राजेंद्र पथ की ओर डायवर्ट किया जाएगा। आयुक्त कार्यालय के सामने जेपी गंगा पथ पर गोलंबर से गांधी मैदान की ओर और रामगुलाम चौक से पश्चिम जेपी गोलंबर की ओर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। जेपी गोलंबर से चिल्ड्रेन पार्क के बीच का मार्ग सुरक्षित रखा जाएगा। ठाकुरबाड़ी मोड़ और बाकरगंज मोड़ से पश्चिम गांधी मैदान की ओर तथा आईएमए हॉल, होटल पनास, ट्विन टावर और मौर्या होटल के सभी कटिंग से गांधी मैदान की ओर वाहनों की आवाजाही नहीं होगी। अशोक राजपथ पर गोविंद मित्रा रोड मोड़ से पश्चिम कारगिल चौक की ओर भी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। बुद्ध मार्ग पर कोतवाली टी से पुलिस लाइन तिराहे तक गांधी मैदान की ओर जाने वाले सभी मार्ग बंद रहेंगे। नेहरू पथ से गांधी मैदान की ओर जाने वाले रिक्शा, ठेला और ऑटो को आयकर गोलंबर से दाहिने वीरचंद पटेल पथ की ओर मोड़ दिया जाएगा।
इन रास्तों से जा सकेंगे
यातायात पुलिस ने प्रतिबंध के दौरान वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। पटना सिटी से पटना जंक्शन जाने वाले वाहन अशोक राजपथ से आने वाले वाहन गांधी चौक से भिखना पहाड़ी मोड़, बारी पथ, मछुआटोली, दिनकर गोलंबर, नाला रोड, अप्सरा गोलंबर और सीडीए बिल्डिंग होते हुए पटना जंक्शन जा सकेंगे। दानापुर से गांधी मैदान की ओर आने वाले वाहन राजापुर पुल से बाईं ओर मुड़कर बोरिंग रोड चौराहे की ओर जा सकेंगे। पटना जंक्शन से गांधी मैदान की ओर जाने वाले वाहन पटना जंक्शन से डाकबंगला, न्यू डाकबंगला रोड, भट्टाचार्य चौराहा, सीडीए बिल्डिंग और गोरियाटोली के रास्ते जा सकेंगे।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें