Hindi NewsBihar NewsPatna Traffic advisory for attending swearing-in ceremony at Gandhi Maidan these roads to be closed
गांधी मैदान शपथ ग्रहण समारोह में जाने वालों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी, बंद रहेंगे पटना के ये रोड
संक्षेप: Patna Gandhi Maidan: पटना में नई बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में जाने वालों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। आम लोगों को गांधी मैदान के चुनिंदा गेट से प्रवेश मिलेगा। वहीं, आसपास के कई रोड पर वाहनों का प्रवेश गुरुवार को बंद रहेगा।
Wed, 19 Nov 2025 02:02 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Patna Gandhi Maidan: बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को होने वाले नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के चलते गांधी मैदान और आसपास के क्षेत्र के कई रास्ते बंद रहेंगे। पटना ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। कार्यक्रम में आने वाले आम लोग गांधी मैदान के गेट नंबर 7, 8, 9 और 10 से अंदर प्रवेश कर सकेंगे। जबकि पास वाले वीआईपी लोगों को गेट नंबर 4 से एंट्री मिलेगी।
वहीं, पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन और पटना एयरपोर्ट की ओर आने-जाने वाले लोगों को वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। डाकबंगला चौराहा, जेपी गंगा पथ समेत कई अन्य प्रमुख रास्तों पर भी यातायात व्यवस्था बदली गई है। 20 नवंबर सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।
पटना के ये रोड वाहन चालकों के लिए रहेंगे बंद-
- भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर वाहन का परिचालन नहीं होगा।
- न्यू डाकबंगला से एसपी वर्मा रोड में वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- जेपी गोलंबर से चिल्ड्रन पार्क के बीच का मार्ग रिजर्व रहेगा। इस पर सामान्य आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी आपात स्थिति में इस मार्ग से होकर तारा अस्पताल अथवा पीएमसीएच और अन्य नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाएगा।
- पुलिस लाइन तिराहा से गांधी मैदान की ओर वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- रामगुलाम चौक से पश्चिम, जेपी गोलंबर की ओर वाहनों का परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- बुद्धमार्ग से पूरब छज्जूवाला टीएन बनर्जी पथ पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।
- नवीन पुलिस केंद्र गेट नं–01 से बैंक रोड आने–जाने वाले वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।
- ठाकुरबाड़ी मोड़/बाकरगंज मोड़ से पश्चिम गांधी मैदान की ओर किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा।
- IMA हॉल/होटल पनास/ट्वीन टावर/मौर्या होटल के सभी कटिंग से गांधी मैदान की ओर में किसी भी प्रकार के वाहनों का आवागमन नहीं होगा।
- अशोक राजपथ में जामुन गली मोड़ से पश्चिम (कारगिल चौक) की तरफ किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
- बुद्धमार्ग में कोतवाली “टी” से पुलिस लाइन तिराहा तक पूर्व (गांधी मैदान) की ओर जाने वाले सभी मार्ग वाहनों के आवागमन हेतु बंद रहेंगे।
- कृष्णा घाट से पश्चिम गंगा पथ के दोनों फ्लैंक पर दीघा गोलंबर तक (कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले वाहनों को छोड़कर) वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।
इन वैकल्पिक मार्गों का करें उपयोग-
- डाकबंगला चौराहा से सभी प्रकार के वाहनों को न्यू डाकबंगला, भट्टाचार्य मोड़ से राजेंद्र पथ की ओर जाने दिया जाएगा।
- पटना एयरपोर्ट जाने वाले यात्री यथासंभव जयनगर पथ का प्रयोग कर सकते हैं।
- एयरपोर्ट जाने एवं आने के लिए वैकल्पिक मार्ग तथा (राजाबाजार होते हुए डुमरा चौक, टमटम पड़ाव होते हुए आमुकोड़ा मोड़, फुलवारी खगौल मार्ग, अनीशाबाद मार्ग) का उपयोग करें।
- बारीपथ, नेहरू पथ पर निजी वाहनों का परिचालन यथावत रहेगा।
- बेली रोड से गांधी मैदान की ओर जाने वाले रिक्शा/ठेला/टेंपो एवं अन्य धीमी गति से चलने वाले वाहनों को आयकर गोलंबर से दाहिने वीरचंद पटेल पथ में मोड़ दिया जाएगा।
- गांधी मैदान क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारी बॉम घाट जाने वाले रास्ते में अथवा अशोक राजपथ में डबल डेकर ब्रिज के नीचे वाहनों को पार्किंग कर सकते हैं।
- कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जेपी सेतु से आने वाली बसों की पार्किंग जेपी गंगा पथ पर आयुक्त कार्यालय गोलंबर से कंगन घाट की ओर एक पंक्ति में की जाएगी।
कार्यक्रम में आने वाले आम लोगों के पार्किंग की व्यवस्था इन जगहों पर-
- कृष्णा घाट से पुराने अशोक राजपथ तक ( डबल डेकर ब्रिज या पीएमसीएच से कारगिल चौक तक)
- जेपी गंगा पथ (कृष्णा घाट से कंगन घाट तक)
- मौर्या लोक मल्टी लेवल पार्किंग
- वीरचंद पटेल पथ का सर्विस लेन
- बॉस घाट वाला रोड
- मिलर हाई स्कूल
- पटना कॉलेज या पटना साइंस कॉलेज
रोड के पास नहीं लगेंगे ठेला-गोमचा
- जेपी गोलंबर से डाकबंगला चौराहा तक एवं डाकबंगला चौहराहा से पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन गोलंबर तक के मार्ग में सड़क पर किसी भी प्रकार के वाहन/ठेला/खोमचा आदि की पार्किंग वर्जित रहेगी।
- रामगुलाम चौक से पूरे एग्जीबिशन रोड में सड़क पर किसी भी प्रकार के वाहन/ठेला/खोमचा आदि की पार्किंग वर्जित रहेगी।
- डीएम आवास (चिल्ड्रन पार्क) से पुलिस लाइन तिराहा तक के मार्ग में किसी भी प्रकार के वाहन/ठेला/खोमचा आदि की पार्किंग वर्जित रहेगा।
- गांधी मैदान के बाहर चारों तरफ सड़क पर किसी भी प्रकार के वाहन/ठेला/खोमचा आदि की पार्किंग वर्जित रहेगा।
- गांधी मैदान के अंदर किसी भी प्रकार के वाहन/ठेला/खोमचा आदि का प्रवेश वर्जित रहेगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।