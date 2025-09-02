ओपन डबल डेकर बस से पटना की सैर; दीघा से कंगन घाट की ट्रिप 100 रुपए में, जानें पूरा रूट

पटना की सैर करने वाले पर्यटकों अब ओपन डबल डेकर बस सर्विस मिलेगी। जिसका प्रति व्यक्ति किराया 100 रुपए होगा। बस से जेपी गंगा पथ गोलम्बर, सभ्यता द्वार, दरभंगा हाउस, महेंद्रू घाट, गांधी घाट, लॉ कॉलेज घाट, महात्मा गांधी सेतु, चित्रगुप्त मंदिर एवं कंगन घाट आदि पर्यटन स्थलों को दिखाया जाएगा।

राजधानी पटना की सैर अब पर्यटक ओपन डबल डेकर बस से करेंगे। मंगलवार को पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने इस सुविधा का शुभारंभ किया। जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि 40 सीट वाली डबल डेकर बस सर्विस में 20 सीट ऊपरी खुले तल पर और 20 सीट वातानुकूलित नीचे तल पर हैं। बस में एक गाइड की भी व्यवस्था रहेगी। अब दीघा घाट से कंगन घाट तक करीब 15 किमी का सफर पर्यटक डबल डेकर बस से करेंगे। इस दौरान बस से जेपी गंगा पथ गोलम्बर, सभ्यता द्वार, दरभंगा हाउस, महेंद्रू घाट, गांधी घाट, लॉ कॉलेज घाट, महात्मा गांधी सेतु, चित्रगुप्त मंदिर एवं कंगन घाट इत्यादि पर्यटन स्थलों का परिदर्शन कराया जायेगा।

बस का किराया प्रति व्यक्ति 100 रुपये प्रति ट्रिप (दीघा रोटरी से कंगन घाट एवं कंगन घाट से दीघा रोटरी) और 50 रुपये प्रति ट्रिप (कंगन घाट से दीघा रोटरी या दीघा रोटरी से कंगन घाट) निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल एक बस का संचालन होगा, पर्यटकों का अच्छा रिस्पांस मिला तो बसों की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। बीएसटीडीसी के द्वारा इस बस पर जन्मदिन और अन्य विविध आयोजनों के लिए बुकिंग पैकेज की शुरूआत होगी।