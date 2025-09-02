Patna tour by open double decker bus Trip from Digha to Kangan Ghat for Rs 100 know the complete route ओपन डबल डेकर बस से पटना की सैर; दीघा से कंगन घाट की ट्रिप 100 रुपए में, जानें पूरा रूट, Bihar Hindi News - Hindustan
ओपन डबल डेकर बस से पटना की सैर; दीघा से कंगन घाट की ट्रिप 100 रुपए में, जानें पूरा रूट

पटना की सैर करने वाले पर्यटकों अब ओपन डबल डेकर बस सर्विस मिलेगी। जिसका प्रति व्यक्ति किराया 100 रुपए होगा। बस से जेपी गंगा पथ गोलम्बर, सभ्यता द्वार, दरभंगा हाउस, महेंद्रू घाट, गांधी घाट, लॉ कॉलेज घाट, महात्मा गांधी सेतु, चित्रगुप्त मंदिर एवं कंगन घाट आदि पर्यटन स्थलों को दिखाया जाएगा।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 2 Sep 2025 05:47 PM
राजधानी पटना की सैर अब पर्यटक ओपन डबल डेकर बस से करेंगे। मंगलवार को पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने इस सुविधा का शुभारंभ किया। जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि 40 सीट वाली डबल डेकर बस सर्विस में 20 सीट ऊपरी खुले तल पर और 20 सीट वातानुकूलित नीचे तल पर हैं। बस में एक गाइड की भी व्यवस्था रहेगी। अब दीघा घाट से कंगन घाट तक करीब 15 किमी का सफर पर्यटक डबल डेकर बस से करेंगे। इस दौरान बस से जेपी गंगा पथ गोलम्बर, सभ्यता द्वार, दरभंगा हाउस, महेंद्रू घाट, गांधी घाट, लॉ कॉलेज घाट, महात्मा गांधी सेतु, चित्रगुप्त मंदिर एवं कंगन घाट इत्यादि पर्यटन स्थलों का परिदर्शन कराया जायेगा।

बस का किराया प्रति व्यक्ति 100 रुपये प्रति ट्रिप (दीघा रोटरी से कंगन घाट एवं कंगन घाट से दीघा रोटरी) और 50 रुपये प्रति ट्रिप (कंगन घाट से दीघा रोटरी या दीघा रोटरी से कंगन घाट) निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि फिलहाल एक बस का संचालन होगा, पर्यटकों का अच्छा रिस्पांस मिला तो बसों की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। बीएसटीडीसी के द्वारा इस बस पर जन्मदिन और अन्य विविध आयोजनों के लिए बुकिंग पैकेज की शुरूआत होगी।

open double decker bus
जानकारी के मुताबिक शाम के समय पर्यटक अपनी बुकिंग कराकर सैर का आनंद ले सकते है। बस 20-25 किमी प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। मुंबई की तर्ज पर पहली बार पटना में ओपन डबल डेकर बस की सर्विस शुरू की गई है। पर्यटक जेपी गंगा पथ पर मौजूद गंगा नदी और उसके किनारे स्थित प्राचीन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और ऐतिहासिक भवनों का दीदार कर सकेंगे। साथ ही पटना सिटी का लुक भी देख सकेंगे।