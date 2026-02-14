Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

गाड़ी के VIP नंबर रखने में पटना वाले टॉप पर, 1 लाख तक चुका रहे; इन शहरों में भी बढ़ रहा शौक

Feb 14, 2026 03:42 pm ISTपीटीआई पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में गाड़ियों के वीआईपी नंबर रखने के मामले में पटना वाले टॉप पर है। अन्य शहरों में भी फैंसी नंबर की मांग बढ़ रही है। बीते ढाई महीने में परिवहन विभाग ने वीआईपी नंबरों की नीलामी कर 6 करोड़ की कमाई कर ली है।

गाड़ी के VIP नंबर रखने में पटना वाले टॉप पर, 1 लाख तक चुका रहे; इन शहरों में भी बढ़ रहा शौक

बिहार में गाड़ियों के वीआईपी नंबर रखने का शौक बढ़ रहा है। इस मामले में राजधानी पटना के लोग टॉप पर हैं। बीते करीब ढाई महीने में बिहार सरकार ने फैंसी और पसंदीदा रजिस्ट्रेशन नंबर की ई-नीलामी से लगभग 6 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। इस दौरान बिहार में जितने वीआईपी नंबर बिके, उसमें से आधे तो पटना वालों ने ही खरीद लिए। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, गयाजी जैसे शहरों में भी गाड़ियों के वीआईपी नंबर रखने का शौक बढ़ रहा है।

बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने शनिवार को कहा कि 1 दिसंबर 2025 से 13 फरवरी 2026 तक ई-नीलामी के जरिए 4117 वाहन मालिकों ने अपने पसंदीदा रजिस्ट्रेशन नंबर लिए। इससे विभाग को कुल 5.95 करोड़ रुपये (लगभग 6 करोड़) की आय हुई। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से पसंदीदा नंबरों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम शुरू किया था। वाहन मालिक आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करके नीलामी के दौरान अपने पसंदीदा नंबर का चुनाव कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:चीनी मिलें जल्द खुलेंगी, सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान; इन जिलों की बल्ले-बल्ले

मंत्री के अनुसार, अगर किसी खास रजिस्ट्रेशन नंबर के एक से अधिक दावेदार होते हैं, तो जो व्यक्ति ज्यादा बोली लगाता है उसे वह नंबर आवंटित कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि विभाग ने पहली बार दो-ढाई महीने में ई-नीलामी के जरिए इतनी ज्यादा कमाई की है।

परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वीआईपी नंबर रखने वालों में पटना के वाहन चालक शीर्ष पर हैं। वहीं, खगड़िया, शिवह जैसे जिलों के लोगों ने गाड़ियों के फैंसी नंबर रखने में कम दिलचस्पी दिखाई है। बीते 1 दिसंबर से अब तक पटना के लोगों ने 2.46 करोड़ रुपये फैंसी नंबर पर खर्च कर दिए। जबकि खगड़िया से 93500 और शिवहर से महज 52000 रुपये की कमाई हुई।

ये भी पढ़ें:1 करोड़ सिम बच्चों के नाम, 5 साल में संख्या पांच गुनी; क्यों बढ़ रहा ट्रेंड?

ई-नीलामी में सर्वाधिक आय वाले जिलों में पटना के बाद मुजफ्फरपुर का नंबर है। जिले के वाहन चालकों ने वीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए 52.17 लाख रुपये खर्च कर दिए। वहीं, तीसरे नंबर पर गयाजी है, जहां बीते ढाई महीने में रजिस्ट्रेशन नंबर की नीलामी से 41 लाख रुपये की कमाई सरकार को हुई। पूर्णिया के लोगों ने भी इस दौरान कुल 33.53 लाख रुपये की बोलियां लगाईं।

इन नंबरों की है जबरदस्त मांग

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, वीआईपी नंबरों को ए, बी, सी, डी और ई कैटगरी में बांटा गया है। वाहन चालक अपनी गाड़ियों के नंबर 0001, 0003, 0005, 0007 और 0009 रखने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन नंबरों को ए कैटगरी में रखा गया है। इन नंबरों की कीमत 1 लाख रुपये है। अगर कमर्शियल वाहन है तो उसके लिए 35 हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

ये भी पढ़ें:महाराष्ट्र DGP की फर्जी आईडी, नेपाली सिम, करोड़ों की ठगी; ऐसे धराया शाति
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

और पढ़ें
Bihar News Patna News Bihar Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;