गाड़ी के VIP नंबर रखने में पटना वाले टॉप पर, 1 लाख तक चुका रहे; इन शहरों में भी बढ़ रहा शौक

बिहार में गाड़ियों के वीआईपी नंबर रखने के मामले में पटना वाले टॉप पर है। अन्य शहरों में भी फैंसी नंबर की मांग बढ़ रही है। बीते ढाई महीने में परिवहन विभाग ने वीआईपी नंबरों की नीलामी कर 6 करोड़ की कमाई कर ली है।

बिहार में गाड़ियों के वीआईपी नंबर रखने का शौक बढ़ रहा है। इस मामले में राजधानी पटना के लोग टॉप पर हैं। बीते करीब ढाई महीने में बिहार सरकार ने फैंसी और पसंदीदा रजिस्ट्रेशन नंबर की ई-नीलामी से लगभग 6 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। इस दौरान बिहार में जितने वीआईपी नंबर बिके, उसमें से आधे तो पटना वालों ने ही खरीद लिए। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, गयाजी जैसे शहरों में भी गाड़ियों के वीआईपी नंबर रखने का शौक बढ़ रहा है।

बिहार के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने शनिवार को कहा कि 1 दिसंबर 2025 से 13 फरवरी 2026 तक ई-नीलामी के जरिए 4117 वाहन मालिकों ने अपने पसंदीदा रजिस्ट्रेशन नंबर लिए। इससे विभाग को कुल 5.95 करोड़ रुपये (लगभग 6 करोड़) की आय हुई। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से पसंदीदा नंबरों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम शुरू किया था। वाहन मालिक आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करके नीलामी के दौरान अपने पसंदीदा नंबर का चुनाव कर सकते हैं।

मंत्री के अनुसार, अगर किसी खास रजिस्ट्रेशन नंबर के एक से अधिक दावेदार होते हैं, तो जो व्यक्ति ज्यादा बोली लगाता है उसे वह नंबर आवंटित कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि विभाग ने पहली बार दो-ढाई महीने में ई-नीलामी के जरिए इतनी ज्यादा कमाई की है।

परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वीआईपी नंबर रखने वालों में पटना के वाहन चालक शीर्ष पर हैं। वहीं, खगड़िया, शिवह जैसे जिलों के लोगों ने गाड़ियों के फैंसी नंबर रखने में कम दिलचस्पी दिखाई है। बीते 1 दिसंबर से अब तक पटना के लोगों ने 2.46 करोड़ रुपये फैंसी नंबर पर खर्च कर दिए। जबकि खगड़िया से 93500 और शिवहर से महज 52000 रुपये की कमाई हुई।

ई-नीलामी में सर्वाधिक आय वाले जिलों में पटना के बाद मुजफ्फरपुर का नंबर है। जिले के वाहन चालकों ने वीआईपी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए 52.17 लाख रुपये खर्च कर दिए। वहीं, तीसरे नंबर पर गयाजी है, जहां बीते ढाई महीने में रजिस्ट्रेशन नंबर की नीलामी से 41 लाख रुपये की कमाई सरकार को हुई। पूर्णिया के लोगों ने भी इस दौरान कुल 33.53 लाख रुपये की बोलियां लगाईं।