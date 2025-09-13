पटना से त्रिवेणीगंज जा रही बस झंझारपुर में कंटेनर से टकराई, मची चीख पुकार

पटना से त्रिवेणीगंज जा रही एक यात्री बस का शनिवार सुबह आगे चल रहे कंटेनर से एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि डायल 112 की गाड़ी के कर्मियों ने कंटेनर को रोकने के लिए हाथ दिया था। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया तो यह हादसा हो गया।

बिहार की राजधानी पटना से पटना से सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज जा रही एक यात्री बस का शनिवार सुबह मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक्सीडेंट हो गया। देव ट्रेवल्स की स्लीपर कोच बस सुबह 5 बजे के करीब एनएच 27 पर झंझारपुर में संग्राम पुल के पास आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई। हादसे के बाद बस सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। करीब आधा दर्जन यात्रियों के घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कंटेनर के अचानक ब्रेक लगाने से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद कंटेनर लेकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

घायल यात्रियों को झंझारपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। बस के ड्राइवर और खलासी सुरक्षित हैं। किसी के गंभीर घायल होने की सूचना नहीं है। बस के खलासी के अनुसार, घटना उस समय हुई जब पुलिस की एक 112 नंबर की गाड़ी ने कंटेनर को रोकने के लिए हाथ दिया। कंटेनर के रुकते ही पीछे से आ रही बस को ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिला और वह उससे जा टकराई।