Patna to Triveniganj Bus collided container in Jhanjharpur commotion in passengers पटना से त्रिवेणीगंज जा रही बस झंझारपुर में कंटेनर से टकराई, मची चीख पुकार, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsPatna to Triveniganj Bus collided container in Jhanjharpur commotion in passengers

पटना से त्रिवेणीगंज जा रही बस झंझारपुर में कंटेनर से टकराई, मची चीख पुकार

पटना से त्रिवेणीगंज जा रही एक यात्री बस का शनिवार सुबह आगे चल रहे कंटेनर से एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि डायल 112 की गाड़ी के कर्मियों ने कंटेनर को रोकने के लिए हाथ दिया था। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया तो यह हादसा हो गया।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, निज संवाददाता, झंझारपुर (मधुबनी)Sat, 13 Sep 2025 12:51 PM
share Share
Follow Us on
पटना से त्रिवेणीगंज जा रही बस झंझारपुर में कंटेनर से टकराई, मची चीख पुकार

बिहार की राजधानी पटना से पटना से सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज जा रही एक यात्री बस का शनिवार सुबह मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक्सीडेंट हो गया। देव ट्रेवल्स की स्लीपर कोच बस सुबह 5 बजे के करीब एनएच 27 पर झंझारपुर में संग्राम पुल के पास आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई। हादसे के बाद बस सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। करीब आधा दर्जन यात्रियों के घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कंटेनर के अचानक ब्रेक लगाने से यह हादसा हुआ। हादसे के बाद कंटेनर लेकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

घायल यात्रियों को झंझारपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। बस के ड्राइवर और खलासी सुरक्षित हैं। किसी के गंभीर घायल होने की सूचना नहीं है। बस के खलासी के अनुसार, घटना उस समय हुई जब पुलिस की एक 112 नंबर की गाड़ी ने कंटेनर को रोकने के लिए हाथ दिया। कंटेनर के रुकते ही पीछे से आ रही बस को ब्रेक लगाने का मौका नहीं मिला और वह उससे जा टकराई।

ये भी पढ़ें:पटना से पूर्णिया जा रही बस का अररिया में एक्सीडेंट, 6 घंटे तक हाइवे जाम

बस के खलासी का आरोप है कि डायल 112 की गाड़ी ने कंटेनर को वसूली के लिए रोका था और टक्कर के बाद उसे भागने दिया। बस के खलासी ने यह भी बताया कि 112 की गाड़ी ने हादसे के बाद कोई मदद नहीं की। हालांकि, अररिया संग्राम थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने बताया कि घायल यात्रियों का इलाज कराकर उन्हें दूसरी बस से उनके गंतव्य की ओर भेज दिया गया है।