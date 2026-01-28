पटना से पुरी, भागलपुर से राउरकेला के लिए चलेगी सीधी बस; बिहार से ओडिशा का रूट चार्ट निकला

Hindustan Hindi News
Patna to Puri Bhagalpur to Rourkela direct bus soon route chart released from Bihar to Odisha
संक्षेप:

बिहार से झारखंड होकर ओडिशा तक कई रूट पर बस चलाई जाएंगी। परिवहन विभाग ने पटना, गयाजी, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया समेत अन्य शहरों से भुवनेश्वर, पुरी, राउरकेला जैसी जगहों के लिए सीधी बस सेवा के रूट जारी कर दिए हैं।

Jan 28, 2026 11:24 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के विभिन्न शहरों से ओडिशा के लिए सीधी बस सेवा मिलेगी। इनका परिचालन बिहार से झारखंड होकर ओडिशा तक किया जाएगा। इससे तीनों ही राज्यों के लोगों को सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग ने पटना, भागलपुर, गयाजी, दरभंगा समेत राज्य के अन्य शहरों से ओडिश के लिए बस रूट तय कर लिए हैं। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। पटना से पुरी, भागलपुर से राउरकेला समेत अन्य रूट पर बसों का संचालन जल्द शुरू होने की संभावना है।

परिवहन विभाग के अनुसार, पटना से भुवनेश्वर, पुरी, रायरंगपुर, बालासोर और झारसुगुड़ा के लिए सीधी बस चलेंगी। वहीं, भागलपुर से राउरकेला और पुरी के लिए बस चलाई जाएंगी। इसी तरह, दरभंगा से रायरंगपुर, राउरकेला और संबलपुर के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। मुजफ्फरपुर से राउरकेला के लिए सीधी बस मिलेगी। गयाजी से क्योंझर, सुंदरगढ़, पुरी, रायरंगपुर, बारीपदा, भुवनेश्वर, रायरंगपुर और संबलपुर के लिए बस शुरू हो सकेगी।

परिवहन विभाग ने बिहार से ओडिशा वाया झारखंड के इन रूट को दी मंजूरी-

  • भुवनेश्वर से पटना वाया जमसोला, रांची, टाटा
  • रायरंगपुर से बिहारशरीफ वाया तिरिंग, टाटा, रांची
  • बारीपदा से बिहारशरीफ वाया जमसोला, टाटा, रांची
  • राउरकेला से भागलपुर वाया बिरामित्रापुर, रांची, खुंटी, दुमका
  • रायरंगपुर से दरभंगा वाया तिरिंग, टाटा, रांची, रामगढ़
  • क्योंझर से गयाजी वाया नालदा, चाईबासा, खूंटी, रांची, हजारीबाग,
  • सुंदरगढ़ से गयाजी वाया लुलकीडीह, संकराबहल, सिमडेगा, खूंटी, रांची, हजारीबाग
  • पुरी से गयाजी वाया हजारीबाग
  • बालासोर से पटना वाया जमसोला, टाटा, रांची
  • रायरंगपुर से पटना वाया तिरिंग, टाटा, रांची, हजारीबाग
  • रायरंगपुर से गयाजी वाया बिरामित्रापुर, गुमला, लोहरदग्गा, कुरू, छपरा, डोभी, मटिहानी
  • राउरकेला से सासाराम वाया बिरामित्रापुर, कुरू, डालटेनगंज

इन रूट पर भी चलेंगी बस

  • राउरकेला से पटना वाया बिरामित्रापुर, खूंटी, रांची
  • बारीपदा से गयाजी
  • बरहमापुर से औरंगाबाद
  • बरहामपुर से सुल्तानगंज
  • भुवनेश्वर से गयाजी
  • भुवनेश्वर से बिहारशरीफ
  • बोनाईगढ़ से रानीगंज
  • झारसुगुड़ा से हाजीपुर
  • झारसुगुड़ा से पटना
  • झारसुगुड़ा से सीवान
  • झारसुगुड़ा से पूर्णिया
  • पुरी से पटना
  • पुरी से भागलपुर
  • राउरकेला से बक्सर
  • राउरकेला से मुजफ्फरपुर
  • राउरकेला से आरा
  • राउरकेला से सीवान
  • राउरकेला से रानीगंज
  • संबलपुर से गयाजी
  • संबलपुर से दरभंगा
  • संबलपुर से हाजीपुर
  • सुंदरगढ़ से नवादा
  • सुंदरगढ़ से आरा
  • टपारिया से छपरा

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
